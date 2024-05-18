Особенностью модели AYANEO AM01S является инновационный откидной дисплей

AYANEO расширила свою серию мини-ПК AM0 в рамках сегодняшней сессии обмена продуктами AYANEO REMAKE. Напомню, что на данный момент компания выпустила модели AM01 и AM02, первая из которых недавно была обновлена APU AMD Ryzen 7 5800U. В свою очередь модель AM02 была доступна только с процессором Ryzen 7 7840HS.

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Теперь компания представила модель AM01S, которую она намерена продавать с APU Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS. Интересно, что все три APU оснащены процессорными ядрами Zen 4 и встроенной графикой на базе архитектуры RDNA 3. Таким образом, мало что отличает Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS от Ryzen 7 7840HS. Тем не менее, Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS на данный момент являются самыми мощными APU Hawk Point-HS, выпущенными AMD.

Кроме того, компания AYANEO повысит мощность Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS до 65 Вт, что на 20 Вт превышает TDP по умолчанию в 45 Вт. Также AYANEO будет оснащать AM01S от AM01 и AM02 откидным дисплеем. Компания еще не сообщила характеристики дисплея, точно так же как не подтвердила цену или дату выпуска. Известно только, что AM01S будет иметь следующие порты: 1x 3.5 mm jack, 2x 2.5 Gigabit Ethernet, 1x DC-in, 2x HDMI, 2x USB4 и 6x USB Type-A.