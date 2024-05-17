Согласно официальному заявлению компании игра выйдет ближе к концу 2025 года

В декабре 2023 года, через 10 лет после выпуска популярной игры Grand Theft Auto V, Rockstar Games выпустила первый трейлер Grand Theft Auto VI. В трейлере говорилось, что игра выйдет в 2025 году. Однако в марте появилось тревожное сообщение, в котором утверждалось, что дата релиза GTA 6 может быть перенесена на 2026 год из-за замедления разработки.

реклама

К счастью, Take-Two, материнская компания Rockstar Games, подтвердила в своих финансовых результатах за 2024 финансовый год, что GTA VI выйдет в следующем году. Компания объясняет, что ожидает прибыль от 5,55 до 5,66 млрд долларов против 5,33 млрд долларов в 2024 финансовом году из-за сужения ранее установленного Rockstar Games календарного окна на 2025 года до конца 2025 года для выхода Grand Theft Auto VI.

Другими словами, дата выпуска GTA VI назначена на осень 2025 года. К сожалению, первоначальный релиз может быть только для консоли PlayStation 5, поскольку, по слухам, порт для ПК выйдет немного позже.

Естественно, Take-Two выражает уверенность в финансовом успехе ожидаемой фанатами GTA VI, заявляя, что ее ожидания коммерческого влияния игры продолжают расти. GTA V имеет колоссальный финансовый успех. Фактически, игра считается самым успешным развлекательным продуктом всех времен. По последним оценкам, было продано около 200 миллионов копий. Тем не менее успех GTA VI будет зависеть от качества конечного продукта, так как были случаи, что ожидаемые годами игры выходили сырыми и вызывали только гнев и негативные отзывы игроков.