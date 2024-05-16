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Мобильные процессоры Ryzen 9000 не получат поддержку Windows 10
Стоит отметить, что ноутбуки с будущими процессорами Ryzen 9000 Strix Point скорее всего будут продаваться либо с предустановленной Windows 11 либо Linux, поэтому проблем у пользователей возникнуть не должно

 По слухам, компания AMD прекращает поддержку драйверов операционной системы Windows 10 для своих мобильных процессоров следующего поколения, начиная с грядущей серии Ryzen 9000 Strix Point и, возможно, Strix Halo, а также других чипов этого поколения. Это будет означать отсутствие официальных драйверов для NPU XDNA 2, компонентов чипсета и, возможно, даже для встроенной графики. Тем, кто способен самостоятельно установить драйверы вручную, возможно, удастся заставить драйверы Windows 11 работать в системе Windows 10, но по большей части ноутбуки и готовые настольные компьютеры SFF с этими чипами не будут поставляться с предустановленной Windows 10, поскольку официальных драйверов от AMD не будет.

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 Процессоры Ryzen 9000 «Strix Point» по-прежнему должны хорошо работать с Windows 10. Однако это не распространяется на будущие настольные процессоры Ryzen 9000 «Granite Ridge», которые имеют минимальное оборудование, требующее драйверов, за исключением встроенной графики. Microsoft прекращает регулярные обновления Windows 10 уже 14 октября 2025 года. Тем, кто хочет сохранить операционную систему и продолжать работать на ней, придется платить за расширенный срок обновлений безопасности, которые с каждым годом будут становиться все дороже.

#amd #процессоры #windows 10 #процессоры amd #ryzen 9000 #strix point
Источник: techpowerup.com
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