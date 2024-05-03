Это был первый общедоступный язык программирования, значительно повлиявший на популяризацию компьютеров и их победное шествие по всему миру

1 мая Универсальному коду символических инструкций для начинающих исполнилось 60 лет. Трудно переоценить, насколько революционным был BASIC в компьютерной среде начала 1960-х годов. В то время компьютеры представляли собой узкоспециализированные ящики, устанавливавшиеся в корпоративных, правительственных и университетских учреждениях. Их программирование требовало глубоких математических знаний для перевода инструкций в страницы числового кода на перфокартах.

Это был мир, который пытались открыть профессора математики Дартмутского колледжа Джон Кемени и Томас Курц. Они увидели огромный потенциал вычислений, но осознали высокий порог для входа. В 1963 году ученые создали BASIC, чтобы дать возможность учащимся всех специальностей опробовать школьный компьютер.

реклама

Благодаря схожему с английским синтаксису таких команд, как «IF...THEN» и «GOTO», BASIC предоставлял интуитивно понятный интерфейс, не требующий ученой степени по математике. Сейчас это может показаться элементарным, но возможность вводить базовые инструкции и заставить компьютер их понимать изменила правила игры. Реакция в колледже Дартмута была исключительно положительной, поскольку студенты наконец-то почувствовали вкус работы за компьютером.

Кемени и Курц предусмотрительно выпустили BASIC как бесплатное общедоступное программное обеспечение, что позволило ему моментально стать популярным. За несколько лет BASIC стал стандартной частью учебной программы во многих областях знаний. Его интуитивный характер также способствовал развитию домашних компьютеров в 70-х и 80-х годах.

Хотя более мощные языки, такие как FORTRAN, C и Java, в конечном итоге обогнали BASIC в профессиональной сфере, он оставался инструментом обучения даже в 21 веке. Многие до сих пор считают его простую, но мощную конструкцию идеальной для начинающих технарей.

Сегодня, когда среди разработчиков возникают опасения по поводу роли генеративного искусственного интеллекта в программировании, а такие личности как Дженсен Хуанг из Nvidia, объявляют о возможной смерти программирования, а будущее программирования выглядит неопределенным. В уже скором будущем люди-програмисты просто перестанут быть нужными, так как их работу легко возьмет на себя ИИ.