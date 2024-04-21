На данный момент это первая страна, в которой стоимость устройства снизилась столь значительно, но этого всё равно мало для конкуренции с системами на процессорах Zyzen Z1

Запуск портативного игрового компьютера MSI Claw не был успешным для компании. Напротив, производитель сделал все возможное, чтобы запуск продукта был как можно более сдержанным. Официального запрета на обзоры не существовало, и запуск состоялся в разных регионах в разные даты, что позволило геймерам лицезреть устройство довольно рано, несмотря на множество проблем, что отразилось на создании положительных впечатлений о MSI Claw.

Даже в последних обзорах подчеркивается, что Claw является неплохим продуктом, но его цена является основным недостатком. На момент запуска компания оценила свой первый портативный компьютер выше, чем ASUS ROG Ally или Lenovo Legion Go. Проблема в том, что обе эти консоли зачастую были более дешевы, а в играх они опережали конкурента. Единственной моделью с аналогичной ценой была модель с процессором Core Ultra 5 135H, которая имеет урезанные характеристики графического процессора по сравнению с Core Ultra 7 155H.

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Глядя на такую ситуацию, продавцы рано или поздно должны были снизить цену на устройство. Первый ритейлер в Великобритании, Curry's, снизил стоимость версии с процессором Core Ultra 7 155H до 599 фунтов стерлингов, что на 200 фунтов стерлингов или на 25% дешевле, чем на момент запуска. Это значительное снижение цены на флагманскую версию с памятью объемом 1 ТБ.

Похоже, что это изменение цены пока ограничено территорией Великобритании, но официальный магазин в США уже также снизил цену на модель Core Ultra 5 135H до 649 долларов. Стоит напомнить, что этому портативному устройству на данный момент всего два месяца, поэтому снижение цен произошло гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Однако рынок диктует свои условия.

Из последнего обзора Gamers Nexus можно узнать, что MSI Claw вряд ли будет иметь успех. Устройство, приобретенное для обзора, месяц простояло на полке магазина, и СМИ были фактически первыми покупателями, обратившимися за этим продуктом.

MSI срочно нужно пересматривать ценообразование и официально снижать цену на Claw во всех регионах, где устройство продается. По такой цене игровая консоль просто не в состоянии конкурировать с моделями на базе чипов Ryzen Z1 с графикой Radeon 780M.