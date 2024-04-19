Автором руководства является компания Falcon Northwest, но его применение снижает производительность процессоров, устанавливая максимальную частоту в 5 ГГц

В то время как Intel все еще изучает проблемы со стабильностью новейших процессоров Raptor Lake, некоторые компании предлагают собственные варианты её решения. Falcon Northwest, эксклюзивный поставщик ПК, продает множество высокопроизводительных систем, оснащенных процессорами Core i9. Компании пришла в голову идея поделиться рекомендуемыми настройками для пользователей, испытывающих проблемы со стабильностью и сбоями, которые могут помочь.

Рекомендации предназначены для материнских плат ASUS с набором логики Z790 и представляют собой пошаговое руководство по BIOS. Руководство предназначено в основном для пользователей, уже испытывающих проблемы с процессорами Core 13-го и 14-го поколения из серий Core i9 K и KS, на которых с большей вероятностью влияют ограничения мощности материнской платы.

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Рекомендации могут смягчить проблемы для пользователей, владеющих платами ASUS, и чьи процессоры уже демонстрируют проблемы со стабильностью во время игр. Для некоторых процессоров могут потребоваться более строгие настройки, например ограничение множителя ядра производительности до 50, что не позволит процессору превышать частоту 5,0 ГГц. Конечно, в этом случае ЦП потеряет преимущество в производительности.

Геймерам, у которых недостаточно видеопамяти или возникают сбои, особенно в играх на Unreal Engine, следует ознакомиться с предлагаемыми решениями и посмотреть, повлияет ли какое-либо из этих изменений на стабильность системы. Если нет, то, возможно, придется менять процессор по гарантии.

Руководство от Falcon Northwest:

1. Обновить BIOS до последней версии и загрузить значения по умолчанию.

2. Установить следующие параметры:

• Перейдите на главную вкладку «Al Tweaker».

• ASUS MultiCore Enhancement → Установите значение ОТКЛЮЧЕНО.

• SVID → Оставьте значение «Авто», если это не требуется для стабильности, либо установите INTEL FAIL-SAFE.

• Перейдите в «Al Tweaker → Управление питанием внутреннего процессора».

•IA CEP→ ВКЛЮЧЕНО

• SA CEP → ВКЛЮЧЕНО

• Inverse Temperature Dependency Throttle → ВКЛЮЧЕНО

• Перейдите в подменю «Thermal Velocity Boost» на главной странице «Al Tweaker».

• TVB Voltage Optimization TVB →→ ВКЛЮЧЕНО

• Enhanced TVB→ ВКЛЮЧЕНО

• Overclocking TVB → ОТКЛЮЧЕНО

Перейдите на главную вкладку «Advanced Tab / CPU Configuration / CPU - Power Management Control».

3. Перезагрузить

• CPU C-States → ВКЛЮЧЕНО

• Enhanced C-States → ВКЛЮЧЕНО

4. Вернитесь в БИОС. Проверьте установленные значения мощности по таблице ниже. Если отличается, установите вручную. Наши настройки и многие другие, выходят за рамки спецификаций Intel. Неизвестно, предотвращают ли они проблемы и не могут ли исправить все процессоры, но они безопаснее. Пока мы ждем официальной информации.

Как уже отмечалось, пользователи также могут изменять настройки с помощью приложения для Windows под названием XTU (Extreme Tuning Utility), но использование для этого BIOS является более предпочтительным, так как не придется прибегать к настройкам каждый раз после перезапуска системы.

Стоит отметить, что метод от Falcon Northwest не является официальным руководством, предложенным Intel или ASUS, а скорее тем, что компания сама обнаружила в ходе внутреннего тестирования стабильности.