В сети появилась очередная утечка от известного инсайдера, раскрывающая новую информацию о будущих серверных процессорах Intel.

Новая утечка информации пролила свет на предстоящую серию процессоров Xeon следующего поколения, раскрывая подробности о нескольких моделях Xeon 6, которые являются частью линеек Granite Rapids или Sierra Forest. Первая будет использовать архитектуру производительных ядер Redwood Cove с поддержкой гиперпоточности, а вторая будет использовать энергоэффективные ядра Sierra Glen без поддержки гиперпоточности.

Инсайдер Yuuki_AnS раскрыл некоторые из новых деталей, но большинство из них все еще находится на стадии квалификации или инженерных образцов. Примечательно, что процессор из линейки Sierra Forest, который, по данным Intel, будет выпущен в конфигурации с 288 ядрами, еще не появился в качестве квалификационного образца. Подробностей об этом чипе мало, за исключением ожидаемого TDP на уровне 500 Вт.

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Серия Xeon 6 разделена на два сокета. Intel разработала две платформы для инженерной проверки: Beechnut City с разъемом LGA-4710 и Avenue City с разъемом LGA-7529 (на фото ниже). Обе платформы предназначены для двухпроцессорных материнских плат. Beechnut City, похоже, ограничен SKUS TDP 350 Вт, поддерживая до 16 каналов на процессор, в то время как более крупный Avenue City поддерживает 12 каналов на процессор и вмещает SKU TDP 500 Вт.

Инсайдер также предоставил изображения обоих процессоров, хотя и без подробных описаний. Однако из изображений видно, что первый содержит на 3000 больше контактов и значительно больше по размеру.

Ожидается, что серия Granite Rapids Xeon 6 6xxxP будет иметь максимум 128 ядер Redwood Cove и TDP 500 Вт. На данный момент эта модель имеет тактовые частоты в диапазоне от 2,0 до 3,2 ГГц, а точный размер кэша L3 остается неизвестным, но стоит добавить, что даже 56-ядерный вариант уже может похвастаться 288 МБ кэша L3.

Intel заявила, что серия Xeon 6 дебютирует в этом году. Линейка Sierra Forest будет представлена во второй половине года, а вскоре после этого появятся представители Granite Rapids.