Первыми получат новые наименования процессоры линейки Sierra Forest, которые теперь будут называться просто Xeon 6

Последние два дня стали просто кладезю информации от Intel. Это касается презентации серии процессоров Meteor Lake-PS с разъемом LGA-1851, запуска ускорителя Gaudi 3 Al, выхода новых графических карт для периферийных устройств и многое другое. Но Intel также объявила об интересном изменении в названии продукта. Изменение, которое повлияет на следующее поколение и все будущие поколения серии процессоров Xeon.

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На выставке Intel Vision 2024 компания объявила, что процессоры, раньше называвшиеся Xeon Scalable 6-го поколения, будут наименоваться просто Xeon 6. Это изменение названия призвано изменить номенклатуру, отражая то, что Intel уже использовала для чипов потребительского уровня под брендом Core Ultra. Это позволит Intel выстроить единую историю Xeon, упростить поиск для клиентов и усилить впечатление о производительности.

Это название не повлияет на существующие продукты, включая масштабируемый процессор Xeon 5-го поколения под названием «Granite Rapids». Ниже представлен список всех масштабируемых архитектур Xeon:

• 1st Gen Xeon Scalable: Skylake;

• 2nd Gen Xeon Scalable: Cascade Lake;

• 3rd Gen Xeon Scalable: Ice и Copper Lake;

• 4th Gen Xeon Scalable: Sapphire Rapids;

• 5th Gen Xeon Scalable: Emerald Rapids;

• Xeon 6: Sierra Forest и Granite Rapids.

Если оставить в стороне название серии, то наименование моделей остается проблемой для процессоров для центров обработки данных и рабочих станций. Каждая линейка Xeon дополнительно разделена на подкатегории, такие как Bronze, Gold и Platinum, не говоря уже о запутанных дескрипторах, которые частично необходимы, поскольку серия Xeon ориентирована на различные рынки и задачи.

Только с запуском первых моделей Xeon 6 можно будет судить, действительно ли новое наименование упрощает ситуацию.

По данным Intel, первым продуктом Xeon 6 станет линейка Sierra Forest, которая представляет собой первую полностью эффективную процессорную архитектуру Intel и должна быть выпущена уже в этом квартале. Фактически, некоторые компании, такие как Supermicro, уже подтверждают, что Sierra Forest находится на этапе раннего отбора экземпляров чипов.