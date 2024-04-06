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Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
Новинка имеет изогнутую панель и поддерживает множество современных функций, включая режим двойного изображения и технологию AMD FreeSync Premium

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 Acer раскрыла подробности о своем новом игровом мониторе с OLED-панел премиум-класса перед мероприятием Computex. До сих пор производителем не было представлено никаких официальных спецификаций монитора, но теперь компания Acer выпустила видеоролик, демонстрирующее ключевые характеристики и подробности о мониторе.

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 Acer Predator X49 X сверхшироким монитором с разрешением 5120x1440 пикселей (DQHD) и соотношением сторон 32:9. Монитор Acer имеет изогнутую панель с радиусом кривизны 1800R. В новинке применена технология OLED и, как сообщается, использует тот же дисплей, что и Red Magic Realm 49" и Philips 49M2C8900. Размер панели в устройстве Acer составляет 48,9 дюйма и использует технологию QD-OLED, разработанную южнокорейской компанией Samsung.

 Что касается других характеристик панели, то новинка может похвастаться яркостью 250 нит с пиковым значением яркости 1000 нит. Как и большинство высококачественных OLED-панелей, монитор имеет сертификацию DisplayHDR True Black 400. Кроме того, Acer Predator X49 X поддерживает режим HDR10. Монитор имеет частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс. Устройство также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium. 

 Если говорить о возможностях подключения к источнику изображения, то монитор оснащен портом HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4, а также в качестве альтернативы разъемом USB Type-C, который также обеспечивает подачу питания мощностью до 90 Вт. Также имеется встроенный KVM-переключатель и поддержка двух входов для режима двойного отображения в режиме 2K одновременно.

 Это далеко не полные характеристики и Acer еще только предстоит их раскрыть, включая дату выходи и стоимость Acer Predator X49 X.

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Источник: videocardz.com
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Acer представила игровой монитор Predator X49 X QD-OLED с временем отклика 0,03 мс и частотой 240 Гц
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