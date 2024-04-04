Однако повреждения не сильно сказались на производственной деятельности, и в работе находится до 80 процентов мощностей компании

Ключевое оборудование для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) в TSMC находится в целости и сохранности, сообщает DigiTimes, и производственная мощность восстановлена на 70 или 80% в тот же день, когда произошло сильное землетрясение. Однако данное происшествие не всё-таки оставило свой след. Согласно новому сообщению, землетрясение нанесло ущерб TSMC примерно в 62 миллиона долларов. Хотя машины EUV не повреждены, заводские балки, колонны, стены и трубопроводы были повреждены, согласно неназванным источникам DigiTimes.

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Сообщается, что TSMC очень быстро восстановилась после серии сильных землетрясений и толчков на Тайване в среду утром. Такие компании, как TSMC, общеизвестно скрытны в отношении своей внутренней деятельности, поэтому можно получить лишь скудную информацию от нескольких инсайдеров.

Меры предосторожности, принятые при строительстве современных заводов по производству полупроводников, похоже, окупились. TSMC и другие отрасли, которые очень сильно пострадали от землетрясения в 1999 году приняли серьезные меры по сейсмической безопасности. Таким образом, все здания в центре построены так, чтобы выдерживать землетрясения, которые являются обычным явлением на Тайване. Более того, известно, что самое дорогое и чувствительное оборудование устанавливается таким образом, чтобы дополнительно изолировать его от ударов, толчков и вибраций.

Хотя передовые современные предприятия, возможно, пережили землетрясения с относительно небольшим серьезным ущербом, важно помнить, что существует множество вспомогательных предприятий, которые могут столкнуться с более серьезными сбоями. Для бесперебойной работы фабрикам требуются постоянные и надежные источники электроэнергии, а также очищенный воздух, вода и различные химикаты.

TSMC не подтвердила и не опровергла приведенные выше конкретные сведения о повреждении своих заводов, поэтому на данный момент к информации следует относиться с долей недоверия.

Для нас, конечных потребителей серьезные нарушения на производстве были бы крайне неприятными, так как привели к росту цен на электронику и компоненты для компьютеров.