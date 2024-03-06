За прошедший год компания продала более 100 миллионов своих процессоров

В настоящее время MediaTek имеет самый быстрый процессор для смартфонов на Земле. Согласно новому сообщению Canalys, он доминирует на рынке благодаря Dimensity 9300 и другим чипсетам компании. В сообщении делается вывод, что производитель продал 117 миллионов единиц процессоров в четвертом квартале 2023 года по сравнению с 78 миллионами у Apple и 69 миллионами у Qualcomm.

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Поставки MediaTek также выросли на 21% в годовом исчислении, а выручка выросла на 22%, составив 23 миллиарда долларов. С другой стороны, по последнему показателю ее по-прежнему затмевает Apple с 87 миллиардами долларов к концу 2023 года. Qualcomm также показала лучшие результаты с 30 миллиардами, хотя ее рост сократился на 2% в годовом исчислении.

Доходы Samsung от бренда Exynos резко упали на 44% в годовом исчислении, и было очевидно, что компания предпочла использовать чипы других брендов в четвертом квартале 2023 года, что составило 40% выручки Qualcomm и 25% выручки MediaTek за квартал.

С другой стороны, производителем смартфонов, который фактически купил больше всего чипсетов Qualcomm в четвертом квартале 2023 года, была компания Xiaomi с 25% всех поставок.

Unisoc стала восходящей звездой в этом сообщении. Её доходы и поставки выросли на 24% в годовом исчислении, что составляет $3 млрд и 27 млн соответственно Большая часть ее бизнеса приходилась на бренды Transsion, Realme и Lenovo с их бюджетными смартфонами в 4 квартале 2023 года.

У Google, похоже, дела обстоят хуже. Поставки и выручка составили 3 миллиона чипов и 2 миллиарда долларов соответственно. С другой стороны, чипы Tensor являются эксклюзивом для серии Pixel и не используются в других устройствах.

Наконец, хотя может показаться, что Huawei вернулась с колоссальным ростом на 5121% в годовом исчислении, эта цифра составляет всего 7 миллионов единиц, отгруженных по всему миру. Судя по всему, на новых чипах Kirin компания заработала как минимум 7 миллиардов долларов или на 24471% больше в годовом исчислении.