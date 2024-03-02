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Windows 11 получила поддержку USB4 со скоростью 80 Гбит/с
Высокоскоростные устройства USB4 могут начать появляться уже в 2024 году

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 Устройства, использующие соединения USB4, пока не совсем распространены, но становятся все более распространенными. USB Promoter Group более года назад представила спецификации более быстрого варианта USB4, но совместимые продукты не так широко доступны, а Windows только начала поддерживать этот стандарт. Между тем, его аналог Thunderbolt 5 также приближается к релизу.

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 Благодаря последнему общедоступному обновлению Windows 11 получила поддержку USB4 со скоростью 80 Гбит/с, также известного как USB4 2.0. Обновление входит в сборки 22621.3235 и 22631.3235, которые пользователи должны получить посредством автоматического обновления на этой неделе.

 Хотя спецификация USB4 2.0 была завершена в конце 2022 года, продукты, поддерживающие соединения со скоростью 80 Гбит/с, появляются медленно. Первоначальный вариант USB4, который может достигать скорости 40 Гбит/с, до сих пор считается передовым, поскольку совместимые продукты начали появляться только в прошлом году.

 Прошлым летом компания MSI представила плату расширения USB4 со скоростью 40 Гбит/с, а также появились одни из первых высокопроизводительных док-станций USB4. В конце прошлого года Adata представила первый в отрасли внешний твердотельный накопитель с интерфейсом USB4 со скоростью записи 3800 МБ/с и активным охлаждением.

 Обновление Windows предполагает, что устройства, поддерживающие соединения со скоростью 80 Гбит/с, могут стать широко доступными в этом году. Определенные условия позволяют оборудованию USB4 2.0 передавать данные со скоростью 120 Гбит/с в одном направлении и 40 Гбит/с в другом. Intel планирует разрешить разработчикам работать с Thunderbolt 5 со схожими спецификациями и возможностями, начиная со второго квартала 2024 года, поэтому устройства, поддерживающие его, также могут начать появляться в этом году.

 Еще одно интересное дополнение в новом обновлении Windows позволяет ножницам редактировать последние фотографии, сделанные на подключенном устройстве Android пользователя. Разрешив ПК доступ к устройству Android в разделе «Настройки» > «Bluetooth и устройства» > «Мобильные устройства» > «Управление устройствами», пользователи могут получать мгновенное уведомление, когда устройство делает новое изображение или снимок экрана.

 Microsoft, похоже, также усиливает интеграцию Windows и Android. Инсайдерские каналы недавно получили возможность использовать устройства Android в качестве веб-камер, имитируя систему Apple Continuity.

 Стоит отметить, что USB4 2.0 является не единственным новым способом подключения, к которому готовится Windows. Канал Insider Canary недавно получил поддержку Wi-Fi 7, что позволяет подключаться к сети в четыре раза быстрее, чем Wi-Fi 6, используя более широкий спектр диапазонов сигналов. Стандарт Wi-Fi 7 был окончательно разработан в январе, и полностью сертифицированные устройства, вероятно, начнут появляться в течение следующих нескольких лет.

#microsoft #windows 11 #usb 4 #usb 4.0
Источник: techspot.com
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Microsoft рассказала какие новые функции ИИ появятся в Windows 11
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