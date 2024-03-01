Это максимальная комплектация, но самая простая версия будет доступна по цене от 394 долларов с процессором Core 3 100U

В прошлом году Intel объявила, что больше сама не будет производить устройства NUC (Next Unit of Computing). Это не привело к полному отказу от серии NUC, а позже оказалось, что это было заранее спланированным решением по передаче лицензии на серию компании ASUS. Этот тайваньский производитель взял на себя ответственность за поддержание уже выпущенных продуктов, а также тех, которые еще находились на стадии разработки. Сюда входила серия Intel Core Ultra, известная в то время как Meteor Lake.

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ASUS выполняет свои обязательства, и только что была анонсирована серия NUC 14 Pro с конфигурациями по цене от 394 долларов. К сожалению, эта цена указана не за чип Meteor Lake, а за обновленный Raptor Lake-U, а именно Core 3 100U - 6-ядерный процессор мощностью 15 Вт с 8 потоками, и это единственный чип Raptor Lake в системах NUC 14 Pro.

У клиентов будет множество других вариантов процессоров, включая Core Ultra 5, Ultra 7 и даже Ultra 9. Эти модели. Core Ultra 9 185H — единственный продукт во всей серии с TDP мощностью 45 Вт. Остальные чипы имеют TDP по умолчанию 28 Вт, но все модели Core Ultra имеют максимальную турбо-мощность 115 Вт. На самом деле, согласно спецификациям ASUS, TDP NUC 14 Pro будет ограничен 40 Вт, а NUC 14 Pro+ — 65 Вт.

Стоит отметить, что модели Core Ultra 9 требуется блок питания мощностью 150 Вт, остальным процессорам требуется 120 Вт, а версии Raptor Lake сможет обойтись 90 Вт.

Цены на NUC 14 Pro+ для отдельных моделей не указаны. Также есть определенная разница в ценах между высокими и тонкими моделями. Первая имеет 2,5-дюймовый отсек для систем хранения.

Серия ASUS NUC 14 Pro, похоже, ориентирована на премиальный рынок, где пользователям может потребоваться лучшая гарантийная поддержка и более качественные продукты. Альтернативой являются более дешевые бренды из Китая, но, похоже, приоритет в выпуске таких продуктов остается за ASUS.