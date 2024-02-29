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MWC 2024: Energizer представила складной смартфон Ultimate U660S за 500 евро
Смартфон в форм-факторе раскладушки на данный момент является самым дешевым в своей категории, но за это придется смириться с бюджетным процессором

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 Компания Avenir Telcom на мероприятии MWC 2024 официально представила защищенный смартфон Energizer P28K с батареей невероятной емкости в 28 000 мАч, который уже был анонсирован ранее.

 Однако, вероятно, самым интересным устройством от Avenir является Energizer Ultimate U660S, представляющий собой первый складной смартфон компании.

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 В отличие от других складных телефонов в форм-факторе раскладушки, этот имеет необычный набор характеристик, включающих чипсет MediaTek бюджетного уровня только с поддержкой сетей 4G.

 Смартфон оснащен 6,67-дюймовым вертикальным складным OLED-дисплеем, имеющим разрешение 2400 x 1080 пикселей (FHD+) с отверстием под фронтальную камеру по центру. Кроме того, телефон имеет небольшой внешний экран, рядом с которым расположены два объектива камер модулем камеры.

 За работу устройства отвечает однокристальная система Helio G99 от MediaTek, встречающаяся в основном в недорогих смартфонах. Компанию чипсету составляют 12 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 256 ГБ.

 Что касается камер, то смартфон получил основной датчик разрешением 64 МП, сверхширокоугольный датчик на 8 МП и фронтальную камеру разрешением 25 МП.

 В качестве программной оболочки используется последняя версия операционной системы Android - Android 14. Наконец, за автономность телефона отвечает небольшая по современным меркам батарея емкостью 3400 мАч, что удивительно для бренда Energizer.

 Кроме того, Energizer Ultimate U660S на данный момент является самым доступным складным смартфоном по цене всего 500 евро, однако, в продаже он появится только с ноября.

#mediatek #складные смартфоны #energizer #helio g99
Источник: gizmochina.com
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