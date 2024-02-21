Новый дизайн ядер Cortex-X5 от ARM, похоже, сталкивается с проблемами. Новый слух утверждает, что суперядро имеет очень высокое энергопотребление на повышенных тактовых частотах и обеспечивает снижение производительности многоядерных процессоров при уменьшении максимального предела мощности. Хотя это может не быть проблемой для Qualcomm, поскольку ее процессор Snapdragon 8 Gen 4, как говорят, использует нестандартную конструкцию, MediaTek, возможно, сильно пострадает, поскольку в конечном итоге компании придется анонсировать Dimensity 9400, который использует тот же Cortex-X5 в своем процессоре.

Ранее сообщалось, что кластер ЦП Dimensity 9400 включает в себя Cortex-X5 и три Cortex-X4, которые могут бросить вызов Snapdragon 8 Gen 4 с многоядерным результатом почти 10000 баллов. Однако, тогда не было известно об энергопотреблении нового суперядра.

Согласно появившейся информации увеличение тактовой частоты приводит к зашкаливанию энергопотребления Cortex-X5, тогда как снижение этих частот отрицательно влияет на общий результат многоядерности. Это означает, что ARM и MediaTek необходимо будет и дальше сотрудничать и оптимизировать Cortex-X5 для достижения идеального баланса, в противном случае получение высокого многоядерного результата при столь же высоком энергопотреблении просто не имеет смысла.

Учитывая этот слух, Apple A18 Pro кажется более перспективным, поскольку, несмотря на то, что он набрал меньше баллов, чем Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, компания, скорее всего, будет отдавать приоритет производительности на ватт, жертвуя при этом небольшой долей производительностью для достижения достойного срока работы батареи.

Однако, поскольку это всего лишь очередной слух, нужно отнестись к нему с долей скептики. Стоит также отметить, что Dimensity 9400, как сообщается, будет массово производиться с использованием 3-нм техпроцесса TSMC второго поколения, поэтому его повышенной эффективности может быть достаточно, чтобы компенсировать любой скачок мощности, который Cortex-X5 может показывать в настоящее время.