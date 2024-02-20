Эта функция аналогична той, что пользователи видели в Mozilla Firefox, и в данный момент проходит тестирование в канале Canary

Microsoft Edge тестирует новую функцию, которая включает вторую панель поиска рядом с адресной строкой, аналогичную тому, что пользователи видели в Mozilla Firefox. Эта новая панель поиска появилась в Microsoft Edge Canary после нового обновления и проходит Alfa- и Beta-тестирование.

Новая панель поиска не предназначена для ввода URL-адресов, а специально разработана для поиска в таких системах, как Google, Bing или DuckDuckGo. Когда пользователь вводит что-то в эту панель поиска, она предлагает ссылки, по которым можно щелкнуть, чтобы открыть новую вкладку, не показывая URL-адреса. Таким образом, это чисто инструмент для поиска.

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Зачем же в Edge понадобилась вторая панель поиска? На это есть несколько причин, и Edge, похоже, следует примеру Firefox, в котором уже есть эта функция. Одним из основных преимуществ является наличие предложений по живому поиску, при этом просмотр страниц и ввод URL-адресов разделяются. Это означает, что пользователь может включить поисковые предложения без отправки записей URL-адресов в поисковую систему. Также при вводе текста в адресную строку, наличие специальной панели поиска может разделить запросы. Новый функционал также удобен для сравнения результатов поиска в разных системах без потери исходного поискового запроса из-за преобразования URL-адреса.

Пользователь сможет изменить поисковую систему для второй панели поиска, и это может быть особенно полезно, например, если пользователь планирует отпуск и ему нужно искать предложения на разных платформах.

Используя одну строку поиска, можно вводить свой запрос в одном сервисе, а затем, чтобы продолжить поиск, придется повторно ввести тот же термин в другом и так далее. А при использовании второй панели нужно ввести основной запрос только один раз. После этого можно быстро перемещаться между сервисами, щелкая их значки рядом с панелью поиска.

Эта функция также может понравиться пользователям, предпочитающим старый способ создания отдельных панелей для URL-адресов и поисковых запросов, предлагая отсылку к традиционным методам просмотра.

Хотя унифицированная панель эффективно удовлетворяет обе потребности, введение второй панели поиска можно рассматривать как способ Microsoft предоставить возможности пользователям с разными предпочтениями.

Из других обновленных функций можно отметить, что Copilot теперь открывается автоматически, когда наводится курсор на его значок в Microsoft Edge. Это может быть еще одна экспериментальная функция, распространяемая для избранных людей, и пока трудно сказать, появится ли она в стабильной версии.