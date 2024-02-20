Серия ноутбуков Redmi Book Pro получит обновление в текущем году. Подтверждено, что эта новая линейка ноутбуков дебютирует 22 февраля вместе с планшетом Xiaomi Pad 6S Pro и флагманским смартфоном Xiaomi 14 Ultra в Китае. Однако компания представила лишь некоторые детали ноутбуков.

Согласно официальному анонсу, в новой линейке 2024 года будет два ноутбука Redmi Book Pro. Один получит 14-дюймовый экран, а другой — 16-дюймовый. Хотя Xiaomi не уточнила, какие процессоры будут использоваться в каждом ноутбуке, она подтвердила, что эта линейка будет использовать чипы мощностью до 70 Вт.

Текущее поколение Redmi Book Pro 14 было доступно с процессорами Intel Core i5-12500H и Core i7-12700H. Учитывая, что большинство недавно выпущенных ноутбуков оснащены чипами Intel Meteor Lake, то Redmi Book Pro 16 и Pro 14 2024 года, скорее всего, дебютируют уже с новыми процессорами Intel Core Ultra 7 и Core Ultra 5.

Кроме того, Xiaomi объявила, что новые ноутбуки Redmi Book Pro будут тонкими и легкими, что должно сделать мобильные компьютеры хорошими производительными машинами, которые можно использовать в дороге. Компания также рассказала о дисплее, заявив, что в этой серии будет флагманский ЖК-экран, который, по слухам, получит разрешение 3,1K и частоту обновления 165 Гц.

Также компания Xiaomi намекнула, что ноутбуки Redmi Book Pro 2024 года будут иметь сверхдлительное время автономной работы, но не сообщила никаких цифр по этому поводу. На изображении видно, что ноутбуки сохранят порты USB-A и будут иметь узкие рамки. Более подробная информация еще не раскрыта, но осталось ждать недолго, поскольку до запуска осталось всего два дня.