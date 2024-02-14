Однако Microsoft следует серьезно отнестись к проблемам безопасности при такого рода соединении

Windows 11 Build 26052, теперь официально называемая Windows 11 24H2, будет иметь новую функцию, которая позволит приложению камеры сканировать QR-коды для беспрепятственного подключения к Wi-Fi в общественных точках доступа. Ноутбуки, настольные компьютеры, планшеты, такие как Surface Pro, и любое другое устройство, имеющее камеру, теперь могут использовать преимущества QR-кодов, разработанных для мобильных устройств. Как только приложение камеры отсканирует QR-код, оно предоставит имя SSID и пароль, необходимые для подключения.

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Хотя многие утверждают, что это будет полезно только для планшетов с ОС Windows со встроенными камерами, ноутбуки 2-в-1 — это еще один тип устройств, который выиграет от этой функции. Поскольку Windows 11 также используется в портативных игровых устройствах, будущие устройства со встроенными камерами, смогут легко получить доступ к Wi-Fi сети.

Windows 11 24H2 и несколько бета-сборок включают в себя некоторые интересные настройки и будущие функции, сочетание которых должно обеспечить лучшее качество использования устройств по сравнению с предыдущими сборками Windows 11. Многие геймеры перешли на Windows 11, чтобы воспользоваться преимуществами встроенных функций, таких как HDR. Другие функции включают поддержку аппаратов Low Energy Audio и дополнительную поддержку форматов сжатия файлов, а также новые обновления управления цветом, которые позволят пользователям Windows воспользоваться преимуществами OLED-мониторов с поддержкой HDR.

Microsoft все еще тестирует встроенную функцию масштабирования сверхвысокого разрешения, которая ранее была обнаружена пользователями в предварительной сборке Windows 11 24H2. Но нет подтверждения, будет ли она включена в публичный релиз. Ожидается, что сборка Windows 11 24H2 будет выпущена во второй половине 2024 года. В сборке Windows 11 Canary 25977 пользователи могут создать QR-код для совместного доступа к Wi-Fi и мобильных точек доступа, хотя Microsoft не подтвердила, будет ли эта возможность включена в финальную версию.

Многие обновления Windows 11, улучшающие качество системы, привели, как некоторые могут возразить, к тому, что почти 50% пользователей Windows перешли на Windows 11 (по крайней мере, по данным Steam). Также полне возможно, что многие перешли на неё просто из-за её постоянного навязывания со стороны Microsoft. Тем не менее пользователи начинают знакомиться с Windows 11, и эти новые обновления должны принести пользу многим.

Известно, что злоумышленники используют вредоносные URL-адреса с помощью QR-кодов, пользуясь услугами ничего не подозревающих пользователей. Поэтому Microsoft, вероятно, следует внедрить некоторые функции безопасности, чтобы защитить своих пользователей от таких атак, прежде чем следующая сборка будет запущена.