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goldas
Глобальный выпуск Xiaomi 14 Ultra подтвержден официально
Немецкое и голландское подразделения компании Xiaomi уже предоставляют скидочные купоны на модели Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra

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 Xiaomi еще не выпустила ни одной модели линейки Xiaomi 14 на глобальном рынке. Тем не менее голландские и немецкие компании уже делятся скидками на предварительные заказы устройств, подтверждение чего приводятся ниже. При этом они фактически подтвердили планы Xiaomi по выпуску смартфонов, к которым могут присоединиться новые умные часы компании.

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 Как видно на скриншотах ниже, Xiaomi в Германии и Xiaomi в Нидерландах создали купоны, которые можно обменять на смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra. Интересно, что промежуточная модель Xiaomi 14 Pro не упоминается. Скидки будут действовать с 25 февраля по 31 марта 2024 года, опять же только с упоминанием моделей Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra. К сожалению, неясно, когда Xiaomi начнет поставки любого из этих телефонов, хотя можно положить, что это произойдет до истечения срока действия официальных купонов.

 Похоже, это первый раз, когда Xiaomi публично подтвердила существование модели Xiaomi 14 Ultra. Судя по другим недавним слухам, Xiaomi 14 Ultra может дебютировать в Китае за несколько дней до запланированного глобального выпуска. Хотя цены на Xiaomi 14 Ultra еще не разглашаются, компания просит 1499 евро за Xiaomi 13 Ultra, что на 50 евро дороже, чем самый дешевый Samsung Galaxy S24 Ultra. Кроме того, отдельная утечка указывает на то, что цена на Xiaomi 14 будет начинаться с 1099 евро без учета скидок. Это подтверждает идею о том, что линейка Xiaomi 14 будет не дешевым удовольствием, особенно топовая модель Ultra.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi 14 #xiaomi 14 ultra #xiaomi 14 pro
Источник: notebookcheck.net
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