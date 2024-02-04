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Microsoft Edge захватил почти 13% доли рынка браузеров
Однако это касается только сектора персональных компьютеров, а с учетом мобильных устройств данный показатель составляет всего чуть более 5 процентов

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 Google Chrome продолжает оставаться лидером рынка браузеров, но Microsoft Edge не сдается и за последние два месяца значительно упрочил свои позиции. Согласно недавнему отчету StatCounter, его доля на рынке настольных компьютеров выросла до 12,96 процента в январе 2024 года с 11,23 процента в ноябре 2023 года.

 Два месяца назад, в ноябре 2023 года, Safari был на втором месте после Chrome. Но после этого его влияние на пользователей настольных компьютеров резко упало, что дало Edge больше возможностей для роста на рынке настольных компьютеров. Частично этот рост обусловлен многочисленными улучшениями в Edge и интеграцией Copilot.

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 Как было сказано, доля Microsoft Edge для настольных компьютеров составляет 12,96% рынка, что на 1,06 процентных пункта больше, чем в декабре. Safari от Apple сохраняет третью позицию с долей 8,83%, снизившись на 0,13%. Firefox занимает четвертое место с 7,57%, снизившись на 0,05 пункта. Замыкает пятерку лидеров Opera с долей 3,23%, при этом у неё наблюдается наиболее существенное снижение на 0,57%.

 Хотя Microsoft Edge догоняет, его доля на рынке, включая мобильные телефоны и планшеты, не очень хороша. Согласно отчету StatCounter по всем платформам, Edge по-прежнему застрял на третьем месте с долей рынка 5,36 процента, в то время как Safari стабильно удерживает второе место с долей рынка 18,82 процента.

 Доли рынка мобильных устройств и планшетов не впечатляют, но демонстрируют небольшой и устойчивый рост. Основная причина этого — массовое доминирование Chrome, Safari и Samsung Internet, которые нравятся многим пользователям устройств Android и iPhone.

 Однако, благодаря новым функциям Microsoft Edge может занять большую долю рынка в ближайшие месяцы. Например, в Microsoft Edge 121, который теперь доступен для стабильного канала, добавлена поддержка форматов файлов AVIF и AV1, чтобы ускорить загрузку страниц.

 Вот список всех других улучшений в Edge 121:

 - новая функция политик защиты веб-сайтов от опечаток, которая будет предупреждать пользователей, если они неправильно вводят популярный домен, чтобы предотвратить их посещение и ввод своих данных на вредоносной странице.

  - возможность администраторами добавлять организации, используя идентификаторы Entra. Они могут настроить логотип и добавить названия и цвета профилей, чтобы сделать профили более заметными. Помимо этого, в эту версию добавлено шесть новых обновлений безопасности.

 Кроме того, как заметили некоторые пользователи Edge для Android тестирует поддержку расширений. Пользователь может добавить популярные расширения для блокировки рекламы, изменить макеты страниц и настроить их так же, как версию для настольных компьютеров. Таким образом, Edge присоединится к небольшому числу мобильных браузеров, предлагающих поддержку расширений.

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 Стоит отметить, что эта функция не реализована в стабильной версии, но когда она появится, то наверняка отвлечет некоторых пользователей от Chrome, который до сих пор игнорировал расширения на мобильных устройствах.

#microsoft #chrome #браузеры #edge #браузер #microsoft edge #браузер edge #браузер microsoft edge
Источник: windowslatest.com
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