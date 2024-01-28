Основой устройства является плата расширения Xiaomi с радиусом действия 30 метров

Если вам надоело включать или выключать систему с помощью обычной кнопки на корпусе, то теперь появилась возможность сделать это нехитрое действие с помощью кнопки запуска ядерной бомбы, подобной той, которую можно увидеть в фильмах. На Newegg в настоящее время продается кнопка питания в стиле Evangelion за 22,49 доллара.

Кнопка питания Evangelion, разработанная компанией Corn Electronics, связывается с системой по беспроводной сети, поэтому к материнской плате не будет подключенного кабеля, как у альтернативных внешних кнопок питания, представленных на рынке. Конечно, провода все еще задействованы, но все они находятся внутри системы.

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Стандартная версия кнопки имеет желто-черный цвет корпуса, а альтернативная версия имеет бело-медную цветовую гамму. В любом случае покупателю придется поднять пластиковую крышку и нажать большую красную кнопку, чтобы использовать ее непосредственную функцию. Белая версия немного дешевле и стоит 14,59 доллара.

Единственным недостатком является то, что для кнопки питания Evangelion требуется небольшая дополнительная карта, которая займет один из слотов расширения PCIe на материнской плате. Таким образом данный девайс не смогут использовать владельцы материнских плат mini-ITX, которые обычно имеют только один слот расширения PCIe, и, возможно, владельцы материнских плат microATX, если к их слотам расширения PCIe подключено много устройств.

Карта представляет собой загрузочную карту Xiaomi Youpin Mijia. Карта обычно соединяет различные устройства Xiaomi, такие как динамики, интеллектуальные будильники, концентраторы освещения и т. д. В ней используется модуль MHCB07 Bluetooth Low Energy (BTLE) с частотой 2,4 ГГц.

Три кабеля соединяют карту расширения с материнской платой. Один подключается непосредственно к USB-разъему материнской платы, а два других подключаются к выключателю питания на передней панели и кнопке питания на корпусе.

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Кнопка питания Evangelion подключается к карте расширения через Bluetooth с радиусом действия 30 метров. При первом включении синий светодиод будет указывать на необходимость сопряжения с картой расширения. При нажатии боковой кнопки произойдет сопряжение с картой расширения, и свет погаснет. Кнопка питания Evangelion заряжается через стандартный кабель USB Type-C. Однако производитель не уточнил емкость аккумулятора кнопки, предполагаемое время автономного использования или время, необходимое для ее полной зарядки.