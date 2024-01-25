Предполагаемый рост обусловлен появлением графических процессоров нового поколения с упором на искусственный интеллект

Samsung, SK hynix и Micron считаются ведущими поставщиками высокоскоростной памяти (HBM). Стандарты HBM3 и HBM3E становятся все более востребованными из-за широкого внедрения графических процессоров и ускорителей компаниями, занимающимися генеративным искусственным интеллектом. Тайваньская газета Commercial Times предполагает, что существует постоянная нехватка компонентов HBM, но это открывает возможности для роста мелких производителей в регионе. Естественно, ожидается, что крупные производители в первую очередь займутся разработкой моделей следующего поколения. В вышеупомянутой статье о финансовых новостях цитируются исследования, проведенные группой Gartner, прогнозирующей, что к 2025 году рынок HBM достигнет рекордного максимума в 4,976 миллиарда долларов.

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Эта оценка почти вдвое превышает прогнозируемые доходы, полученные от рынка HBM в 2023 году, когда наблюдался взрывной рост приложений генеративного искусственного интеллекта и повысил спрос на самые производительные стандарты памяти. В отчете Commercial Times говорится, что в настоящее время лидером HBM3E является SK Hynix, за ней следуют Micron и Samsung. Эксперты отрасли считают, что отстающим компаниям придется расширять производственные мощности HBM, чтобы оставаться конкурентоспособными. SK Hynix заключила соглашение с NVIDIA, когда прошлым летом была представлена платформа GH200 Grace Hopper, оснащенная чипами HBM3e южнокорейской фирмы. В тот же период компания Samsung была названа предпочтительным поставщиком HBM3 для компании AMD, как это видно из недавно выпущенного ускорителя Instinct MI300X. Предполагается, что сделка NVIDIA с SK Hynix распространяется на внутреннюю структуру графических процессоров Blackwell GB100 для центров обработки данных. Ожидается, что стандарт памяти HBM4 станет следующим этапом битвы за рынок среди основных поставщиков памяти.