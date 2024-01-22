Стоимость флагманской модели составляет 15000 долларов, но клиентам по беднее доступны варианты по цене от 9000 долларов

Компания Caviar, известный российский люксовый бренд, специализирующийся на кастомизированных гаджетах Apple и Samsung, представил новую коллекцию под названием «Эра Дракона» для Samsung Galaxy S24 Ultra. Эта коллекция, представленная на веб-сайте Caviar, является данью уважения статусу Samsung в технологическом секторе и символически представлена в виде дракона.

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Выдающимся продуктом коллекции «Эра Дракона» является модель Samsung S24 Ultra Yong стоимостью 15000 долларов. В неё органично сочетаются роскошь и технологии: титановый корпус с черным PVD-покрытием напоминает швейцарские часы высокого класса.

Самым ярким аспектом являются декоративные элементы. Это барельеф из 24-каратного золота с изображением корейского дракона, символизирующего мощь и престиж Samsung, и CVR ELT3350A Tourbillon, сложный механизм с ручным заводом на 19 камнях. Турбийон, совершающий один оборот в минуту, придает телефону элемент изысканного часового искусства.

Помимо дракона, на телефоне изображены три звезды из бриллиантов, являющиеся данью уважения оригинальному логотипу Samsung. Зодиакальный круг, изображенный эмалью на титане с PVD-покрытием, представляет собой смесь восточной и западной культур, что соответствует глобальной стратегии Samsung.

В коллекцию также входят модели, украшенные зодиакальными созвездиями, по цене от 9000 долларов. Эти модели разделяют тему флагмана — объединение восточных и западных элементов, а также символику звезд.

Как всегда, коллекция является очень ограниченной. Флагманская модель Yong будет выпущена в количестве 24 единиц, тогда как модели зодиака, включая Овна, Рыб, Водолея и Тельца, получат тираж по 99 единиц каждая.

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Компания Caviar хорошо известна своим экстравагантным дизайном смартфонов, в том числе недавним выпуском съедобного iPhone 15 Pro Max из 23-каратного золота и шоколада стоимостью 1100 долларов, а также последним выпуском экологически чистых чехлов FineWoven, украшенных кожей Hermes и короной из 24-каратного золота для моделей iPhone 15 по цене от 2060 до 2200 долларов.