Ожидается, что на выставке CES 2024 состоится её полноценный анонс с раскрытием подробных характеристик

Несколько месяцев назад стало известно, что ASUS активно занимается разработкой игрового устройства NUC. Напомню, что ранее Intel заявила о прекращении разработки своей линейки продуктов NUC, а все связанные с ней активы передаются ASUS.

Следовательно, ASUS взяла на себя ответственность за поддержку существующих систем и возглавила разработку продуктов NUC следующего поколения. Предполагалось, что среди разработок также будет устройство из линейки ROG. ASUS подтвердила эту информацию, представив свой новый ROG NUC, первый проект компании в такой категории продуктов.

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Система ROG NUC не будет конкурировать с существующими готовыми моделями, такими как ROG C22H. В отличие от NUC, эта система представляет собой полноценный настольный ПК в небольшом форм-факторе, конкурирующий или, в данном случае, заменяющий NUC 13 Extreme. Система C22H оснащена процессором Core i9-14900KF, графическим процессором RTX 4070 для настольных ПК, а также встроенным жидкостным охлаждением.

Версия NUC представляет собой совершенно другой форм-фактор небольших игровых ПК. За последние несколько лет на этом рынке наблюдалась серьёзная конкуренция, в первую очередь благодаря мощной интегрированной графике и более эффективным дискретным графическим архитектурам.

Различные компании реализовали эту идею, установив мощную графику в свои мини-ПК. Самой последней из них является китайская Peladn, которая будет включать в свои системы дискретную графику Radeon RX 7000M и GeForce RTX 40 для ноутбуков. Существует также новая система от Geekom, которая анонсировала свой первый мини-ПК на базе Ryzen 8040 с графикой Radeon RX 7600M XT.

Тизер ASUS предполагает сходство с дизайном Intel NUC 12 Enthusiast под названием Serpent Canyon. Этот продукт включает в себя мобильный процессор Core Alder Lake 12-го поколения и графику Intels Arc A770M. Примечательно, что ASUS до сих пор не представила ни одной системы с графикой Arc. Таким образом, остается неясным, может ли предстоящий ROG NUC стать первым продуктом ASUS, который сделает это.

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В любом случае ожидается, что ASUS представит свой игровой NUC на ближайшей неделе, и есть надежда, что компания раскроет полные спецификации.