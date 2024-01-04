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Samsung представила новую линейку игровых OLED мониторов Odyssey G
В линейку входит три модели с диагональю 27, 32 и 49 дюймов

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 Старшая модель серии - 49-дюймовый Odyssey OLED G9 оснащен изогнутым OLED-экраном с разрешением 5120x1440 пикселей. В нем представлена функция Core Lighting+, обеспечивающая рассеянное освещение позади монитора. Благодаря тонкой металлической рамке толщиной 3,9 мм и более гладкой металлической подставке этот монитор имеет визуально привлекательный дизайн.

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 Модель Odyssey OLED G8 ознаменовала выход Samsung на рынок плоских 32-дюймовых мониторов с OLED-панелью частотой 240 Гц. Поддерживая разрешение 3840×2160 (4K) и стандартное соотношение сторон 16:9, этот монитор удовлетворит предпочтения большого количества пользователей. Модель OLED G6 может похвастаться разрешением 2560×1440 пикселей, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 360 Гц, при этом компания Samsung гарантирует быстрое время отклика Gray-to-gray — 0,03 мс.

 И Odyssey G9, и Odyssey G8 соответствуют спецификациям VESA DisplayHDR True Black 400, обеспечивая максимальную яркость, превышающую 400 нит в режиме HDR. Samsung подчеркивает совместимость этих моделей с функцией Multi Control, что позволяет упростить подключение к внешним устройствам, таким как ноутбуки, планшеты или телефоны Galaxy Book. Стоит добавить, что мониторы Samsung также имеют поддержку Dex, предлагая улучшенный пользовательский интерфейс рабочего стола для повышения производительности.

 Кроме того, Odyssey G9 и G8 оснащены Samsung SmartThings Hub, расширяющим поддержку различных устройств Интернета вещей, совместимых с экосистемами Matter и Home Connectivity Alliance. Для любителей развлечений и игр эти мониторы получили интеграцию Smart TV и игрового центра Samsung, позволяя пользователям транслировать облачные игровые сервисы напрямую, без внешних устройств, включая Microsoft Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now и других.

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 Все три монитора оснащены портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Кроме того, они имеют совместимость с креплением VESA, регулируемую по высоте подставку, а также элементы управления поворотом и поворотом. Подробную информацию о стоимости новых мониторов компания Samsung пока не предоставила.

#samsung #мониторы #игровые мониторы #samsung oled #мониторы samsung #samsung odyssey g9
Источник: videocardz.com
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