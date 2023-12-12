Грядущая новинка Intel опережает чип AMD в графике, но отстаёт по процессорной производительности

Intel собирается продемонстрировать свою новую серию процессоров для ноутбуков под названием Meteor Lake уже через два дня. Это приведет к появлению новых названий чипов для линейки Core: Core Ultra 3/5/7/9, где Ultra означает чипы Meteor Lake, а названия, отличные от Ultra, будут использоваться для обновленных чипов Raptor Lake.

В предстоящую серию входят различные компоненты, при этом процессор Core Ultra 5 125H выделяется как самый дешевый в серии. Этот 14-ядерный и 20-поточный чип уже неоднократно упоминался ранее в различных утечках. Именно этот процессор стал объектом сравнения с 12-ядерным и 16-поточным Core i5-13500H, а также 8-ядерным Ryzen 7 7840HS, причем все они имеют типичную мощность 65 Вт, более характерную для настольных APU.

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Хотя в тестах Cinebench процессор Core Ultra 5 125H проигрывает процессору AMD Phoenix, важно отметить, что первый работает с максимальной тактовой частотой процессора 4,5 ГГц, а это создает значительный разрыв в тактовой частоте.

Core Ultra 5 125H превосходит других в тестах графического процессора: AMD в тестах TimeSpy и FireStrike и обеспечивает почти вдвое большую производительность по сравнению с архитектурой Xe-LP в Core i5-13500H. Однако важно отметить, что графические процессоры Intel часто показывают более высокую производительность в синтетических тестах, чем в реальных игровых сценариях.

Китайский производитель Lenovo представил свою предстоящую серию ноутбуков Xiaoxin Pro Al, в которой будут использоваться чипы Core 100. Официально было объявлено, что эти ноутбуки будут поддерживать режим питания 65 Вт, обеспечивающий оптимальную производительность процессора. Предполагается, что этот режим питания является вариантом TDP по умолчанию, отличным от режима Power Burst или Turbo, предоставляя пользователям альтернативу в настройках TDP.

По данным Lenovo, мощность по умолчанию для серии Meteor Lake-H составит 28 Вт. Однако утверждается, что с включением режима 65 Вт производительность многоядерных процессоров увеличится на 47,1%.