Таким образом он наверняка получит характеристики Redmi 13C с некоторыми изменениями в дизайне

Появилась информация, что Poco работает над несколькими смартфонами, такими как серии Poco F6 и Poco X6, которые, как ожидается, будут включать как минимум пять моделей. Кроме того в августе бренд представил модель Poco M6 Pro 5G и, согласно последним сообщениям, работает над Poco M6 Pro 4G. Теперь новая утечка раскрывает существование ещё одного устройства, получившего название Poco M6 5G.

Недавно компания Redmi представила смартфоны Redmi 13C и Redmi 13C 5G для разных рынков. Вариант устройства с поддержкой 5G недавно был переименован на Redmi 13R на китайском рынке. Теперь новая утечка утверждает, что в Индии он также будет переименован в Poco M6 5G.

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В новом сообщении Kacper Skrzypek поделился изображением того, что похоже на код MIUI. Сообщается, что предстоящее устройство Poco с номером модели 23128PC33I дебютирует как Poco M6 5G. В конце номера модели есть буква «I», что указывает на индийский рынок. На данный момент нет информации о том, появится ли Poco M6 5G на других рынках.

В утечке ничего не говорится о характеристиках Poco M6 5G. Но учитывая, что это будет ребрендинг устройства, оно должно иметь те же внутренние компоненты, что и Redmi 13C 5G/Redmi 13R.

Poco M6 5G, скорее всего, будет оснащен 6,74-дюймовым HD+ IPS LCD-дисплеем с частотой 90 Гц, 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели. Ожидается, что он будет поставляться с предустановленной ОС Android 13 на базе MIUI 14.

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Работать смартфон будет на чипсете Dimensity 6100 Plus, компанию которому составят до 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом до 256 ГБ. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.