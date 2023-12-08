Чипы от AMD имеют двукратное преимущество перед процессорами Intel в Geekbench

Будущий серверный чип Intel Xeon Sierra Forest дебютировал на Geekbench 6, продемонстрировав свою многоядерную производительность. Выпуск Sierra Forest запланирован на первую половину 2024 года. Он оснащен 144 ядрами, что позволяет ему конкурировать с серверными процессорами AMD Zen 4c Bergamo и другими серверными чипами на базе ARM, такими как процессоры Ampere. В тесте Geekbench 6 тестировалась двухпроцессорная конфигурация с двумя 144-ядерными процессорами Sierra Forest. Этот тест показал неплохой результат в многоядерном режиме - 7770 баллов, превзойдя большинство двухпроцессорных систем на базе высокопроизводительного процессора Intel Xeon Platinum 8480+, который обычно набирает от 6500 до 7500 баллов. Однако одноядерный результат Sierra Forest в 855 баллов был значительно ниже, не достигнув даже половины результата Xeon Platinum 8480+, который набрал 1897 баллов.

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Разница в одноядерной производительности является результатом применения различного типа ядер. Sierra Forest использует E-ядра Sierra Glen, которые более энергоэффективны и экономичны, в отличие от P-ядер Golden Cove в процессоре Sapphire Rapids Xeon Platinum 8480+. Этот выбор особенно выгоден для серверных сред, где большое количество ядер имеет решающее значение, поскольку CSP обычно разделяют свои экземпляры по количеству ядер ЦП. Однако по сравнению с процессорами AMD Bergamo, которые используют ядра Zen 4c, Sierra Forest не хватает чистой вычислительной производительности, особенно в многоядерных режимах. В Sierra Forest отсутствует гиперпоточность, а в Beragamo предлагается технология SMT с 256 потоками на 128-ядерном чипе. Сравнение результатов Geekbench 6 с результатами AMD Bergamo EPYC 9754 и Sierra Forest выглядит гораздо менее впечатляющим. Bergamo набрал 1597 баллов в одноядерных тестах, что почти вдвое больше, чем у Sierra Forest, и 16455 баллов в многоядерных тестах, что более чем вдвое превышает результат процессора Intel. Это значительное преимущество ядра Zen4c, которое имеет лишь сниженный объем кэш-памяти, а не является совершенно другим ядром, как это происходит в случае с Intel и её P и E ядрами.

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Однако стоит иметь в виду, что тесты Geekbench 6 - это лишь предварительные цифры. Необходимы сравнительные тесты в реальных приложениях.