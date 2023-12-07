Вполне возможно, что это очередная модель карты, предназначенная для Китая, на базе GPU AD102

В последней версии драйвера Nvidia R535 U9 537.99 для профессиональных видеокарт появилась неанонсированная видеокарта RTX 5880 Ada Generation. Учитывая тот факт, что номер модели продукта настолько близок к флагманской плате RTX 5000 Ada для профессиональной визуализации, разумно предположить, что она основана на графическом процессоре AD102, но с пониженной производительностью.

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Поскольку Nvidia больше не может поставлять в Китай высокопроизводительные видеокарты на базе GPU AD102 из-за последних экспортных правил США, логично предположить, что RTX 5880 Ada — это урезанная версия RTX 6000 Ada, специально разработанная для Китая. Однако это может быть не так. Драйвер R535 U9 для RTX 5880 Ada доступен как на веб-сайтах Nvidia China, так и на глобальной версии сайтах Nvidia.

Основанная на графическом процессоре AD102 с 18176 ядрами CUDA и 48 ГБ 384-битной памяти GDDR6, видеокарта Nvidia RTX 6000 Ada чрезвычайно мощна, и ее поставки в Китай в настоящее время ограничены, хотя она все еще указана на китайском веб-сайте Nvidia. Между тем второй по мощности видеокартой компании для профессионального рынка является модель RTX 5000 Ada на базе AD102 с 12800 ядрами CUDA и 32 ГБ 256-битной памяти GDDR6.

Разрыв между топовой RTX 6000 Ada, которая продается за 6800 долларов и RTX 5000 Ada, имеющей рекомендованную розничную цену 4000 долларов, возможно, слишком велик для Nvidia, чтобы оставить его незаполненным, поэтому RTX 5880 Ada может стать промежуточным вариантом не только для китайского, но и для мирового рынка.

На данный момент ни на глобальном, ни на китайском веб-сайтах компании Nvidia видеокарта RTX 5880 Ada не указана. Экспортные ограничения США относятся к любой графической карте с показателем TPP более 4800, и RTX 6000 Ada попадает в эту категорию с показателем TPP 5828.

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Пока нет подробных спецификаций RTX 5880 Ada, поэтому на данный момент можно только задаться вопросом, будет ли это устройство предназначено только для Китая или карта будет находиться между RTX 5000 Ada и RTX 6000 Ada. В любом случае, выпуск еще одной модели благотворно влияет на общее положение в среде профессиональных ускорителей.