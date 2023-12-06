Флагманский процессор Xeon 8592 получит 64 ядра и 128 потока, а также кэш L3 объемом 480 МБ

Благодаря просочившимся в сеть слайдам, полученным от пользователя @InstLatX64, появилась более подробная информация и некоторые оценки производительности будущих процессоров Intel Xeon «Emerald Rapids» 5-го поколения. Они могут похвастаться значительным скачком производительности по сравнению со своими предшественниками. Лидером семейства Emerald Rapids является топовая модель Xeon 8592+ с 64 ядрами и 128 потоками, включающая огромный объем кэш-памяти третьего уровня в 480 МБ. В конструкции используется архитектура с производительными ядрами Raptor Cove, которая обещает производительность на 40 % выше, чем у нынешних процессоров Sapphire Rapids 4-го поколения в приложениях искусственного интеллекта, использующих механизм Intel AMX. Каждый чиплет имеет 35 ядер, три из которых отключены, а также два контроллера памяти DDR5-5600 MT/s, работающими с двумя каналами памяти каждый, что преобразуется в итоге в восьмиканальную подсистему. На каждом кристалле имеется три контроллера PCIe, а всего их шесть.

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Теперь семейство Emerald Rapids поддерживает Compute Express Link (CXL) типов 1/2/3 в дополнение к 80 линиям PCIe Gen 5 и улучшенному Intel Ultra Path Interconnect (UPI). Четыре контроллера UPI расположены на двух кристаллах. Более того такие функции, как четыре встроенных процессора Intel Accelerator Engine, оптимизированный режим питания и улучшение рабочих нагрузок общего назначения до 17 %, ставят его на серьезный шаг вперед по сравнению с текущим поколением. Большая часть технологии используется в существующих моделях Sapphire Rapids, а новое поколение еще больше расширяет возможности работы искусственного интеллекта. Конфигурацию матрицы можно посмотреть на изображении ниже. Предполагается, что процессоры Emerald Rapids 5-го поколения будут официально представлены уже в следующий четверг, 14 декабря.