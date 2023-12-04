Удручает тот факт, что работать новинка будет на давно устаревшем чипсете Kirin 710A

Несколько дней назад в сети появились реальные изображения и постер, намекающий на запуск Huawei Enjoy 70. Утечка предположила, что Huawei может представить Enjoy 70 5 декабря, но компания еще официально не подтвердила дату запуска.

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Теперь аккаунт на Weibo под названием WhyLab поделился несколькими новыми реальными фотографиями Huawei Enjoy 70, сделанными в офлайн-магазинах Huawei. На фотографиях представлена модель телефона в цвете Golden Black с прямоугольным модулем камеры с кольцами камеры, выделенными золотом.

Судя по всему, смартфон имеет три конфигурации хранилища: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Также в телефоне установлена двойная камера с основным датчиком на 50 МП. Новинка также будет доступна в цветах: Snowy White и Emerald Green.

Также Enjoy 70 будет оснащен 6,75-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, массивной аккумуляторной батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и операционной системой Huawei HarmonyOS 4.

В основе Enjoy 70 лежит древний чипсет Kirin 710A, созданный по 14-нм технологическому процессу. Процессор имеет восемь ядер: четыре ядра Cortex-A73 работают на частоте 2 ГГц, а другие четыре ядра Cortex-A53 — на частоте 1,7 ГГц. Графический процессор представлен моделью Mali G51-MP4.

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В линейке также будет еще одно устройство — Enjoy 70 Pro. Подробностей о Enjoy 70 Pro пока мало, но слухи предполагают, что он будет иметь более мощный чипсет Snapdragon 680 и 100-мегапиксельную основную камеру.