Как не трудно догадаться GeForce RTX 4090 D предназначена для Китая и соблюдения экспортных ограничений со стороны США

Как и предполагалось, после запрета со стороны США на поставку видеокарт RTX 4090 в Китай, NVIDIA делает специальную версию для Поднебесной. Компания имеет долгую историю создания нескольких вариантов своих дискретных графических процессоров, иногда полагаясь только на изменение прошивки, например, как в версии Lite Hash Rate.

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Будущая видеокарта, сохранившая название RTX 4090, будет обозначаться дополнительной буквой «D», что, как сообщается, означает «Дракон». Это название было выбрано для модели, которая, как ожидается, станет эксклюзивной для Китая, а потенциальный запуск запланирован на 2024 год.

Ресурс Wccftech, опубликовавший эту новость, утверждает, что эта информация была получена из его собственного источника. Основная цель карты — соблюдение экспортных запретов США, которые налагают ограничение на общую производительность(TPP). Исходная модель RTX 4090 превышает введенный порог, а это означает, что ее нельзя экспортировать в некоторые страны, включая Китай.

Способность карты соответствовать порогу производительности потребует некоторых компромиссов, поэтому есть вероятность, что это повлияет на характеристики ядра CUDA или понизит тактовую частоту. Однако стоит отметить, что TPP включает в себя всю вычислительную мощность, причем не только с одинарной точностью, но и половинной и двойной. Любая из этих вычислительных нагрузок может быть снижена NVIDIA, что позволит соблюдать ограничения без серьезного влияния на производительность в играх.

Интересно, что данная карта считается эксклюзивной для Китая, хотя экспорт RTX 4090 запрещен и в другие страны. Однако может возникнуть ситуация, когда компании в Китае получат необходимые графические процессоры AD102 для производства, а затем разрешат экспорт в другие затронутые ограничениями страны.

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Согласно сообщению, карта будет продаваться по той же рекомендованной розничной цене, что и обычная RTX 4090, что составляет 12999 юаней или 1599 долларов.