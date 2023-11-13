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Компания Samsung уже составила первоначальный график выпуска обновления One UI 6 для более чем 30 устройств, включая различные модели начального уровня. Напомню, что компания начала выпуск стабильных обновлений на базе Android 14 в конце октября, но только для Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. Впоследствии компания намекнула, что право на One UI 6 будут иметь 25 устройств, включая уже немолодые Galaxy S20 и Galaxy Note 20.
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Однако с тех пор Samsung удалила упоминания об этих старых флагманах из своего пресс-релиза. Таким образом, похоже, что эти старые флагманы были включены в список по ошибке. Кроме того они не упоминаются в графике выпуска One UI 6. Однако стоит подчеркнуть, что этот список не является окончательным.
Например, в списке отсутствуют планшеты Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S9, а также несколько подходящих для обновления моделей серии Galaxy A. Предположительно, они начнут получать соответствующие обновления ближе к концу декабря или в 2024 году, а текущий список Samsung будет действовать только до начала декабря. Как всегда, обновления One UI 6 будут поступать на устройства не сразу, а поэтапно, обычно сегментируясь по странам. Таким образом может пройти несколько недель, прежде конкретное устройство получит уведомление о начале загрузки обновления для Android 14. Полный список подходящих устройств выглядит следующим образом:
45-я календарная неделя:
Galaxy A14 5G;
Galaxy S22 (15 ноября);
Galaxy A34 5G (13 ноября);
Galaxy A54 5G (13 ноября);
Galaxy Z Flip5 (13 ноября);
Galaxy Z Fold5 (13 ноября);
Galaxy S22 Ultra (15 ноября);
Galaxy S22+ (15 ноября);
Galaxy S23 FE (20 ноября).
46-я календарная неделя:
Galaxy A13 5G (20 ноября);
Galaxy A33 5G (20 ноября);
Galaxy A53 5G (20 ноября);
Galaxy S21 Ultra 5G (20 ноября);
Galaxy S21+ 5G (20 ноября);
Galaxy S21 5G (20 ноября);
Galaxy Z Flip4 (20 ноября);
Galaxy Z Fold4 (20 ноября);
Galaxy S21 FE 5G (24 ноября);
Galaxy A52 (27 ноября);
Galaxy A52s 5G (27 ноября);
Galaxy A72 (30 ноября).
47-я календарная неделя:
Galaxy A13 (27 ноября);
Galaxy A14;
Galaxy Z Flip3 5G (27 ноября);
Galaxy Z Fold3 5G (27 ноября);
Galaxy A23 5G (27 ноября);
Galaxy A25 5G (1 декабря);
Galaxy A52 5G;
Galaxy Tab A7 Lite.
48-я календарная неделя:
Galaxy A04s (4 декабря);
Galaxy A05s;
Galaxy XCover 5 (8 декабря).