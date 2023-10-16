Как обычно стоимость смартфонов зашкаливает, а их тираж весьма ограничен

Компания Caviar, известная своим роскошным и уникальным дизайном смартфонов, анонсировала новую коллекцию телефонов Apple: iPhone 15 Pro и Pro Max, вдохновленную космосом и неопознанными летающими объектами. В коллекции НЛО представлены три дизайна: Alien, Astral и Starship.

Версия Alien представляет собой смартфоны в титановом корпусе, с изображенным на их задней поверхности Хищника из всем известного культового фильма, хотя судя по названию смартфона нужно было изобразить Чужого из не менее культового кино. На задней стороне также находятся фрагменты метеорита Мерчисон возрастом 7 миллиардов лет, который содержит аминокислоты - строительные блоки жизни.

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Линейка смартфонов Astral также включает титановый корпус со стилизованным изображением нашей галактики Млечный Путь, изготовленным из 24-каратного золота. На задней стороне телефона также присутствуют фрагменты метеоритов с Луны, Марса и метеорита Мюонионалуста, который является одним из самых старых метеоритов, найденных в Швеции в 1906 году.

Третий дизайн смартфонов под названием Starship, вдохновлен космическими кораблями. Как и предыдущие подели, данный телефон выполнен из титанового сплава и украшен на задней панели стилизованным изображением Star Destroyer - звездного разрушителя из бессмертной саги Звездные войны, но данное название явно не упоминается, вероятно, из-за опасения проблем с авторскими правами. Кроме того в данном случае обошлось без кусочков метиорита или камней с Татуина.

Что касается технических характеристик, то они ничем не отличаются от оригинальных моделей Apple. Все три версии смартфонов линейки UFO имеют очень ограниченный тираж. Версия Alien будет выпущена всего в количестве 15 единиц, смартфонов Astral будут чуть больше - 24 единицы, а Starship смогут приобрести 99 состоятельных счастливчиков.

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Известно, что для обладания смартфонами Caviar приходится выкладывать очень большую сумму денег. Не обошло стороной это и коллекцию UFO. Например, модель Alien стоит 9000 долларов, что превышает стоимость обычного iPhone 15 Pro Max более чем в три раза.