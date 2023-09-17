Сообщается, что графическая составляющая консоли будет довольно мощной и получит GPU с 1280 ядрами CUDA

В сети ходят слухи, что портативная консоль Nintendo Switch 2 следующего поколения будет иметь более тысячи ядер NVIDIA на базе архитектуры Ampere. Ранее на этой неделе появились сообщения о том, что будущая портативная игровая консоль будет оснащена чипсетом T239 (система на кристалле). Сообщается, что эта однокристальная система разработана NVIDIA и использует графическую архитектуру Ampere предыдущего поколения и комплекс процессоров Arm.

Были различные утечки относительно фактических характеристик чипсета T239 и технологического процесса, который будет использоваться для его производства. По словам источников Kopite7kimi и Tech_Reve, чип будет основан на 8-нм техпроцессе Samsung.

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NVIDIA Orin T234 уже производится по вышеупомянутому технологическому процессу. И хотя ходили слухи о том, что чипсет Nintendo Switch 2 может быть изготовлен по 5-нм техпроцессу, они звучат слишком оптимистично, учитывая то, что можно было видеть от Nintendo в прошлом.

По словам KittyYYuko графический процессор в Nintendo Switch 2 будет иметь 1280 ядер CUDA. Это предполагает, что чип будет включать потребительскую версию GPU Ampere со 128 ядрами на SM, что даст в общей сложности 1280 ядер на 10 SM.

Процессор Nintendo Switch 2 также оснащен 8 ядрами Cortex-A78. Все эти ядра расположены в одном кластере, и вполне возможно, что мы увидим вариант Cortex-A78 C, который содержит до 8 МБ кэш-памяти L3.

Есть информация, что Nintendo Switch 2 изначально запускает различные игры с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, а также, как сообщается, предлагает полную поддержку технологий Ray Tracing и NVIDIA DLSS. Также было продемонстрировано, что на портативном контроллере Switch 2 работает демо-версия Unreal Engine 5 Matrix Awakens с NVIDIA DLSS 3.1.

В настоящее время официальная дата запуска портативного устройства Nintendo Switch 2 не объявлена, но дополнительная информация может появиться уже в ближайшие месяцы.