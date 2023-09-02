Кроме того при производстве консоли используются вторично переработанные материалы, что подчеркивает экологичность её производства

Microsoft выпустила обновленную версию Xbox Series S, которая делает использование цифровых игр более удобным, чем когда-либо. За цену в 350 долларов геймеры теперь могут насладиться внушительным хранилищем объемом 1 ТБ, что вдвое больше, чем у его предшественника и в совершенно новом оттенке «Carbon Black».

Это расширенное хранилище изменяет правила игры для владельцев Xbox Series S. Поскольку консоль только цифровая, все игры должны помещаться на встроенный жесткий диск. Раньше, имея всего 512 ГБ, пользователи едва могли хранить более трёх или четырёх игр AAA, например, грядущий хит Starfield требует целых 130 ГБ. Теперь жесткий диск консоли Series S емкостью 1 ТБ позволит разместить около семи или восьми высококлассных игр, а также несколько небольших инди-игр, что дает возможность пользователям не удалять любимые игры или приобретать внешний жесткий диск.

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Но увеличенный объем системы хранения - это не единственное нововведение. Series S теперь включает в себя различные компоненты, изготовленные из переработанных полимеров. Таким образом Microsoft показывает свою приверженность "зеленой" повестке.

Напомню, что пользователи могут выбирать между моделями Xbox Series S и Series X, которые имеют ключевые различия. Xbox Series S является экономичным вариантом родственной Xbox Series X. Она не оснащена дисководом и рассчитана на игру в более низком разрешении (1080p или 1440p) по сравнению с возможностями Xbox Series X и её 4K. Таким образом обновленная модель Series S станет немного ближе по возможностям к старшей модели по крайней мере по объему памяти.