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Скотт Херкельман: Серия Radeon RX 7000 полностью завершена и других моделей не будет
Таким образом всего на архитектуре RDNA 3 компания выпустит шесть видеокарт, включая эксклюзивную RX 7900 GRE

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 AMD вчера на мероприятии Gamescom представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и 7700 XT, чтобы конкурировать с лучшими моделями Nvidia. Скотт Херкельман, старший вице-президент и генеральный менеджер графического бизнес-подразделения AMD, сделал неожиданное заявление, что после Radeon RX 7800 XT и 7700 XT других карт на архитектуре RDNA 3 не будет.

 Эта новость опечалит пользователей, ожидавших от AMD выпуска таких видеокарт, как RX 7800 и 7700, а также модель RX 7500 начального уровня, чтобы конкурировать с потенциальной GeForce RTX 4050 от Nvidia. Но, увы, похоже, что AMD довольна тем, что в этом поколении ограничится шестью ускорителями, и не видит достаточно веских причин для запуска большего количества моделей. Вместо этого AMD, возможно, будет полагаться на свои карты предыдущего поколения Radeon RX 6000, чтобы заполнить пробелы, в которых ее текущая линейка серии RX 7000 не может конкурировать с картами Nvidia.

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 Текущая линейка графических ускорителей AMD Radeon RX 7000 включает шесть моделей для настольных ПК, включая эксклюзивную Radeon RX 7900 GRE. Для сравнения, серия Radeon RX 6000 имела вдвое больше моделей. Херкельман заявил в коротком интервью, что AMD может выпустить разные версии, но видеокарты не будут являться новыми моделями. Однако он не предоставил никакой информации о мобильных картах. На данный момент в серию Radon 7000M входят только Radeon RX 7600M XT и Radeon RX 7600M.

 Решение AMD выпустить только шесть карт в поколении RDNA3 не так уж удивительно, учитывая, насколько разочаровывающим был последний год выпуска графических процессоров. Основная проблема существующих графических процессоров — это уровень производительности, получаемый покупателями за свои деньги, который примерно такой же, как и в прошлом поколении за некоторыми исключениями. В результате стимул для обновления графической подсистемы для пользователей минимальный.

 Таким образом сейчас полная линейка карт AMD на архитектуре RDNA3 включает Radeon RX 7900 XTX, RX 7900 XT, RX 7900 GRE, RX 7800 XT, RX 7700 XT и RX 7600. Старшие модели RX 7900 XTX и 7900 XT были выпущены в декабре прошлого года по цене 999 и 899 долларов соответственно в качестве конкурентов Nvidia RTX 4080 и RTX 4070 Ti. Пять месяцев спустя AMD выпустила RX 7600 за 269 долларов, чтобы конкурировать с RTX 4060 от Nvidia. После чего, совершенно неожиданно, месяц назад AMD выпустила RX 7900 GRE за 649 долларов, являющуюся урезанной версией RX 7900 XT и ориентированной на китайский рынок.

 И, наконец вчера AMD представила RX 7800 XT и RX 7700 XT за 499 и 449 долларов соответственно, чтобы конкурировать с RTX 4060 Ti и RTX 4070.

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Источник: tomshardware.com
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