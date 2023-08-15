Inno3D RTX 4070 стала первой видеокартой компании, в которой реализована идея Stealth Cable Management

В июне этого года компания объявила на Computex о своих планах представить новую линейку графических ускорителей в рамках своей серии Twin X2. Эта серия демонстрирует инновационный подход к менеджменту кабеля, отличающегося от традиционного расположения, используемого в большинстве игровых моделей RTX и моделей для рабочих станций. Вместо того чтобы размещать разъем в центре или сбоку от графического процессора, новая концепция компании предполагает скрытие разъема под задней панелью.

реклама

Эта концепция позволяет геймерам проложить кабель под задней панелью и спрятать его под небольшой крышкой. При этом кабель, если позволяет конструкция корпуса ПК, может быть эффективно скрыт от глаз.

В настоящее время GeForce RTX 4070 Twin X2 является единственной моделью, выпущенной с использованием этого подхода. Она построена на стандартном 8-контактном разъеме питания. Примечательно, что компания решила не использовать для этой модели разъем 12VHPWR (12 + 4 контакта), по крайней мере, на данный момент. Эти кабели из-за их сложности склонны к неправильной установке. Сокрытие кабеля еще больше усложняет обнаружение смещения или, в крайних случаях, плавления разъема. В целях обеспечения безопасности Inno3D решила использовать стандартные разъемы для графических процессоров с относительно низким энергопотреблением (200 Вт и ниже).

Первая модель компании, использующая «Stealth Cable Management», знаменует собой начало более широкой интеграции этой конструкции в серию RTX 40 среднего уровня. Весьма вероятно, что вскоре внедрение этой концепции затронет модели RTX 4060.