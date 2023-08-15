Новый продукт компании имеет аналогичный автомобилю угловатый дизайн и продается на территории Китая

Tesla начала продавать свой новый картонный кошачий домик, дизайн которого аналогичен автомобилю Tesla Cybertruck. Cybertruck — это электрический пикап Tesla, который имеет довольно противоречивый дизайн и неопределенный срок выхода.

реклама

Кошачий домик изготовлен из гофрированного картона и имеет угловатый силуэт, отражающий футуристическую форму Cybertruck. Согласно китайскому веб-сайту Tesla, полуоткрытый кошачий дом обшит утолщенной гофрированной бумагой. Дизайн кошачьего домика, по словам компании, отвечает характеру и повседневным потребностям кошек. Дом для кошек в стиле Cybertruck может быть собран заказчиком самостоятельно. Утолщенный влагонепроницаемый картон образует рамку, а в центре находится встроенная когтеточка из вертикально установленных листов того же материала.

Картонный кошачий домик Tesla способен вместить кошек весом до 7,5 кг. Он был разработан с использованием концепции Tesla, уже реализованной на Cybertruck, первоначально представленном в 2009 году. Cybertruck вызвал неоднозначную реакцию на рынке, и Tesla продолжает выпускать различные продукты в рамках своей коллекции для образа жизни Tesla Life. Tesla также выпустила капельную кофеварку, фрисби и скейтборд, ориентированные на молодых покупателей.

Компания Илона Маска по-прежнему имеет солидное присутствие в Китае, несмотря на быстрое развитие местных автомобильных брендов, таких как BYD. Большинство новых владельцев Tesla в Китае относятся к категории моложе 30 лет. Tesla была признана самой популярной автомобильной маркой среди потребителей данной возрастной категории. Недавний опрос показывает, что Tesla имеет рейтинг одобрения 95% среди людей моложе 30 лет.