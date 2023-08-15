Стоит отметить, что по характеристикам новые видеокарты не отличаются от традиционных моделей черного цвета

MSI готовится представить серию Ventus 2X White - новое дополнение к существующей своей линейке. Эта конкретная модель черпает вдохновение из существующих моделей RTX 40 Ventus 2X Black, сохраняя их дизайн, но используя полностью белый кожух и заднюю панель.

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Новые изображения, сопровождаемые официальными спецификациями, были обнаружены инсайдером @wnxod, который наткнулся на URL-адреса, ведущие к неопубликованным спискам новых моделей. К ним относятся видеокарты RTX 4060 и RTX 4070, хотя последняя пока остается недоступной.

Что касается официальных спецификаций, то тактовая частота графического процессора не изменилась. Обе линейки белого и черного цвета предлагают идентичные заводские частоты. Это означает, что вариант OC получит ускорение до 2505 МГц, что является небольшим улучшением по сравнению с частотой 2490 МГц по умолчанию.

Модель GeForce RTX 4060 оснащена 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости 17 Гбит/с. Как и любая другая RTX 4060, эта видеокарта использует интерфейс PCIe Gen4 с 8 линиями. Однако на рендерах виден полноразмерный слот, хотя активна только половина дорожек. Кроме того графический процессор предлагает четыре разъема для вывода изображения на дисплей, включая три порта DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1. Мощность карты составляет 115 Вт по умолчанию.

Пока неясно, когда MSI планирует запустить свою новую линейку Ventus 2X White, но, учитывая, что спецификации уже известны, то это должно произойти в течение нескольких недель или даже дней.