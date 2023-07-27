Кроме того данный процессор оснащается всего четырьмя графическими модулями, что делает его малопригодным для создания игровых устройств

В недавнем обмене информацией с XDA-Developers компания AMD официально признала, что APU AMD Phoenix под названием Ryzen 3 7440U, отличается от более дорогих моделей. Подтверждение было запрошено в ответ на слухи о потенциальном выпуске нового APU Phoenix2, и AMD подтвердила существование этого кристалла.

Такое развитие событий не должно вызывать удивления, поскольку AMD ранее раскрывала размер кристалла Phoenix в спецификациях, непреднамеренно намекая на запланированное внедрение нового кристалла. Однако конкретные подробности о его внутреннем устройстве до сих пор были неизвестны.

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Согласно предыдущим слухам, APU Phoenix2 может использовать два типа ядер, а именно Zen4 и Zen4c. В отличие от гибридного дизайна Intel, эти ядра очень похожи и поддерживают один и тот же набор инструкций. Основное отличие заключается в меньшем кэше L3, что приводит к уменьшению размера кристалла. Эта конструктивная особенность также используется в EPYC Bergamo, который основан на том же типе микроархитектуры.

APU Ryzen 3 7440U должен стать первым 6-ядерным процессором AMD Phoenix2. Ожидается, что полная версия этого APU будет использоваться в модели Ryzen 5 7540U, тогда как Ryzen 3 7440U получит два ядра Zen4c вместо четырех. Однако AMD только подтвердила текущее использование этого ядра в Ryzen 3 7440U с возможной интеграцией в Ryzen 5 7540U позднее.

Что касается графических возможностей, то сообщается, что Phoenix2 имеет только четыре модуля графических процессоров на основе архитектуры RDNA3. Это значительно меньше, чем у более крупного APU Phoenix с 12 модулями, и даже меньше, чем у APU Van Gogh, входящего в состав консоли Steam Deck с 8 графическими модулями. Похоже, что Phoenix2 не предназначен для использования в качестве APU для игровых консолей. Кроме того, в APU Phoenix2 нет ядер Ryzen AI.