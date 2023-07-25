Однако это будут неофициальные поставки, исключающие полноценную поддержку со стороны AMD

По сообщениям немецких средств массовой информации, AMD уточнила свои планы по выпуску процессора Ryzen 5 7500F. Этот грядущий 6-ядерный чип на архитектуре Zen4 для настольных ПК имеет несколько более низкие тактовые частоты по сравнению с Ryzen 5 7600, и он не будет включать встроенную графику. Хотя это может создать проблемы для пользователей, желающих установить ЦП без дискретного графического процессора, но ожидается, что это не станет серьезной проблемой для большинства геймеров, у которых уже есть отдельная видеокарта.

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В первоначальных сообщениях указывалось, что Ryzen 5 7500F дебютирует в Китае, что оказалось правдой. Однако AMD не представила какую-либо официальную информацию международным СМИ. Несмотря на отсутствие официальных пресс-релизов или презентаций на английском языке, процессор вышел в Китае с официальным обзором.

Хотя на странице спецификации процессора на веб-сайте AMD указано, что он будет доступен по всему миру, в реальности все пока обстоит иначе. Ryzen 5 7500F будет продаваться в разницу исключительно в Китае. Однако AMD не ограничивает продажи за пределами страны. Покупателям в других регионах придется полагаться на местных поставщиков, если они хотят построить систему на основе этого процессора.

К счастью, во многих случаях такие процессоры распространяются этими поставщиками по розничным каналам, поэтому доступность не должна быть серьезной проблемой. Однако стоит отметить, что это не будет официальным каналом поставки, и клиенты могут не получить полноценной поддержки от AMD и участие в различных акциях, включающих бесплатные игры при покупке оборудования компании.

Напомню, что Ryzen 5 7500F является практически копией Ryzen 5 7600, но с немного меньшей тактовой частотой, а главное - отсутствием встроенной графики. Процессор имеет также на 50 долларов меньшую стоимость.