Теперь пользователи ОС Android смогут присоединиться к владельцам устройств на iOS и использовать возможности искусственного интеллекта на мобильных устройствах

OpenAI, ведущая компания в области искусственного интеллекта, возглавляемая генеральным директором Сэмом Альтманом, недавно объявила о долгожданном запуске ChatGPT для устройств на ОС Android. Объявление было сделано через несколько месяцев после успешного выпуска версии для iOS, которая быстро стала лучшим приложением для искусственного интеллекта на платформе и была загружена более полумиллиона раз за первую неделю. Официальная версия ChatGPT для Android будет доступна в магазине Google Play на следующей неделе, а предварительная регистрация уже открыта.

Ожидается, что появление официальной версии Android позволит бороться с нелегальными приложениями GPT, наводнившими рынок. До сих пор эти неофициальные приложения использовали преимущества экосистемы Android, причем некоторые из них содержали вредоносный или мошеннический контент.

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Как и его аналог для iOS, версия ChatGPT для Android, вероятно, будет иметь региональные ограничения и первоначально планируется запуск в Соединенных Штатах. Приложение будет предлагать премиум-сервис ChatGPT Plus, который стоит 20 долларов в месяц.

Android ChatGPT стремится предоставить опыт, аналогичный своему эквиваленту на iOS, включая возможность синхронизации разговоров и предпочтений на разных устройствах. Хотя точная дата запуска не разглашается, компания подтвердила, что, как говорилось выше, развертывание начнется на следующей неделе.

OpenAI также работает над новой функцией «индивидуальные инструкции» исключительно для пользователей пакета Plus, которая в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. Эта функция позволит пользователям давать чат-боту с искусственным интеллектом конкретные задания. Кроме того в приложении также будут представлены последние улучшения по сравнению с версией для iOS, включая интеграцию с Bing и улучшенную функцию поиска по истории.

Пользователи Android теперь могут предварительно зарегистрироваться в приложении ChatGPT в магазине Google Play. Буквально на прошлой неделе появилось сообщение о том, что ChatGPT столкнулся с первым падением популярности с момента выхода. Запуск на платформе Android, вероятно, снова улучшит его востребованность.