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Всем доброго времени суток!

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Я уже очень давно не менял корпус своего ПК, а именно 8 лет, так как не видел смысла. Я очень доволен Fractal Design Define R5 и после доработок он стал практически идеален: я заменил в нем боковую панель на стеклянную (стоковая была с маленьким акриловым окном), вентиляторы на Be Quiet Silent Wings 3, убрал корзины HDD и считал, что в таком варианте с открытой дверцей - у него отличная продуваемость. Из недостатков для меня остался только один - отсутствие кожуха блока питания и я начал неспеша подбирать замену три-четыре года назад...

Примерно так выглядит человек, который выбирает корпус 4 года

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Не буду описывать муки выбора и причину почему я остановился именно на Lian Li Lancool 216 (это достойно отдельной большой статьи) и перейду к методике тестирования и результатам. А перед этим взглянем на соперников:

Швед из 2015

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Китаец из 2023





Собранные в них системы имеют следующий вид:

FD Define R5 без корзин

Lian Li в стоке

Методика тестирования

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Обороты всех вентиляторов в системе были зафиксированы :

Процессорный кулер 100% в тесте стабильности Aida64 и 50% в остальных тестах

Видеокарта 0% в Aida64 и 45% в остальных случаях

Корпусные вентиляторы:

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1000 rpm для FD Define R5

1100 rpm для Lian Li Lancool 216, по моей субъективной оценке на таких оборотах уровень шума приближен к конкуренту (слух у меня далеко не музыкальный, а точнее :

Поэтому прошу не кидаться помидорами)

Тесты будем проводить в трех сценариях:

1. Тест стабильности Aida64 FPU - 30 минут теста, HWinfo запускался в момент начала теста (для актуальности средней температуры).

2. Тест стабильности 3Dmark Port Royal, HWinfo запускался в момент начала теста (для актуальности средней температуры).

3. Реальный игровой сценарий в виде 30 минутной пробежки по знакам вопроса в Ведьмак 3.

Тестовый стенд

Intel 12700KF@4900 МГц (вольтаж фиксирован, кэш и ядра 4000 МГц)

Noctua D-15

MSI Z690 Unify X

Adata 2*16gb 6400C40@6800C32 1.42v

MSI RTX 3070 Trio X (1900МГц@0,9v через кривую частот и напряжений)

WD SN850 1Tb

Samsung 980 Pro 2tb

Toshiba 4tb 7200rpm

Seasonic X760 Gold

Aida 64

FD комнатная температура 26 градусов Lian Li комнатная температура 27 градусов

С учетом поправки на разницу температур во время тестов:

CPU стал на 5о в среднем холоднее

VRM скинул 3о

Южный мост 8о!

остальные температуры на скринах

3D Mark

FD

Lian Li

По результатам данного теста получаем:

CPU скинул 1-2 градуса, со средним потреблением в 33 Вт - неплохо

VRM -2о

PCH -8о (моя боль на Z690 решилась заменой корпуса)

DIMM -3о

SSD -4о / -10о (WD стоит под процессором, а Samsung в самом нижнем слоте)

GPU -5о и по основному датчику и по Hot spot (для 170 Вт хорошо)





Ведьмак 3

FD

Lian Li

По результатам типичной игровой нагрузки получаем:

CPU -5о

GPU -8о Hot Spot -7о

PCH -5о

VRM -2о

SSD -3о / -6о

DIMM -3о

Вывод

Замена даже хорошего старого корпуса на новый - дает ощутимое снижение температур (-13 градусов по CPU + GPU в типичном игровом сценарии со средним потреблением 210 Ватт), а для более мощных систем прибавка будет еще ощутимее.

Не жалейте средств на корпус, он очень важный элемент охлаждения современного игрового ПК.

Всем низких таймингов, температур, вольтажей и высоких частот!

Мыслями и опытом делимся в комментариях.