-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Всем доброго времени суток!
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Я уже очень давно не менял корпус своего ПК, а именно 8 лет, так как не видел смысла. Я очень доволен Fractal Design Define R5 и после доработок он стал практически идеален: я заменил в нем боковую панель на стеклянную (стоковая была с маленьким акриловым окном), вентиляторы на Be Quiet Silent Wings 3, убрал корзины HDD и считал, что в таком варианте с открытой дверцей - у него отличная продуваемость. Из недостатков для меня остался только один - отсутствие кожуха блока питания и я начал неспеша подбирать замену три-четыре года назад...
Не буду описывать муки выбора и причину почему я остановился именно на Lian Li Lancool 216 (это достойно отдельной большой статьи) и перейду к методике тестирования и результатам. А перед этим взглянем на соперников:
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Собранные в них системы имеют следующий вид:
Методика тестирования
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Обороты всех вентиляторов в системе были зафиксированы :
Процессорный кулер 100% в тесте стабильности Aida64 и 50% в остальных тестах
Видеокарта 0% в Aida64 и 45% в остальных случаях
Корпусные вентиляторы:
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1000 rpm для FD Define R5
1100 rpm для Lian Li Lancool 216, по моей субъективной оценке на таких оборотах уровень шума приближен к конкуренту (слух у меня далеко не музыкальный, а точнее :
Поэтому прошу не кидаться помидорами)
Тесты будем проводить в трех сценариях:
1. Тест стабильности Aida64 FPU - 30 минут теста, HWinfo запускался в момент начала теста (для актуальности средней температуры).
2. Тест стабильности 3Dmark Port Royal, HWinfo запускался в момент начала теста (для актуальности средней температуры).
3. Реальный игровой сценарий в виде 30 минутной пробежки по знакам вопроса в Ведьмак 3.
Тестовый стенд
Intel 12700KF@4900 МГц (вольтаж фиксирован, кэш и ядра 4000 МГц)
Noctua D-15
MSI Z690 Unify X
Adata 2*16gb 6400C40@6800C32 1.42v
MSI RTX 3070 Trio X (1900МГц@0,9v через кривую частот и напряжений)
WD SN850 1Tb
Samsung 980 Pro 2tb
Toshiba 4tb 7200rpm
Seasonic X760 Gold
Aida 64
С учетом поправки на разницу температур во время тестов:
CPU стал на 5о в среднем холоднее
VRM скинул 3о
Южный мост 8о!
остальные температуры на скринах
3D Mark
По результатам данного теста получаем:
CPU скинул 1-2 градуса, со средним потреблением в 33 Вт - неплохо
VRM -2о
PCH -8о (моя боль на Z690 решилась заменой корпуса)
DIMM -3о
SSD -4о / -10о (WD стоит под процессором, а Samsung в самом нижнем слоте)
GPU -5о и по основному датчику и по Hot spot (для 170 Вт хорошо)
Ведьмак 3
По результатам типичной игровой нагрузки получаем:
CPU -5о
GPU -8о Hot Spot -7о
PCH -5о
VRM -2о
SSD -3о / -6о
DIMM -3о
Вывод
Замена даже хорошего старого корпуса на новый - дает ощутимое снижение температур (-13 градусов по CPU + GPU в типичном игровом сценарии со средним потреблением 210 Ватт), а для более мощных систем прибавка будет еще ощутимее.
Не жалейте средств на корпус, он очень важный элемент охлаждения современного игрового ПК.
Всем низких таймингов, температур, вольтажей и высоких частот!
Мыслями и опытом делимся в комментариях.
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