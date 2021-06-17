Обзор ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50. Белый - это элегантно
Вступление
Всем доброго времени суток!
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Поводом для этой статьи стал совместный конкурс от Adata и Overclockers.ru, в котором Ваш покорный слуга одержал победу. Призом был комплект памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50, который и будем обозревать в этой статье:
Зеленый стикер с надписью "For OC(OverClock)" напоминает о том, что комплект для разгона)
Разгон будет, но немного позже, а пока рассмотрим упаковку и сами модули.
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На лицевой стороне мы видим как выглядит сам модуль и его подсветка, которая синхронизируется со всеми материнскими платами первого эшелона (Asus, Asrock, MSI, Gigabyte, что важно если Вы собираете системный блок и хотите управлять подсветкой в одной утилите, а не ставить для каждой железки с подсветкой свой софт).
Также указан объем комплекта, частота и первичные тайминги.
Перейдем к обратной стороне (на белую полосу справа внимание можно не обращать - это у моего кота ус отвалился):
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На наклейке кроме таймингов указана маркировка комплекта и штатное напряжение, в вырезах видны серийные номера (полезно для занесения в гарантийный талон, чтобы не вскрывать упаковку).
На коробке присутствуют защитные наклейки, комплект не вскрывался ранее (это для сторонников теории заговора, где производители отправляют на обзоры отборное железо, в этот раз точно никакого заговора.
QR код ведет на страницу этого комплекта на сайте Adata, где нам расскажут о толстом алюминиевом радиаторе и подсветке.
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Предлагаю те средства, что уходят на печать внутри упаковки пустить на переводчика и установку термодатчиков на модули)
Внутри пластиковая коробка и модули надежно зафиксированы:
При первом взгляде на модуле в голове только одна мысль:
Белый радиатор хорошо будет смотреться в белой сборке, но если бы еще текстолит сделали белым - было бы еще элегантнее.
Перед установкой модулей производим замеры:
высота 43.5мм
толщина 9мм
Вес 72.1 грамма:
Взвесим соперника:
Радиатор на обозреваемом комплекте добротный, в отличие от соперника с его подсветкой почти по всей поверхности пластика)
Подсветка у комплекта симпатичная и практически не вредит охлаждению, ее больше чем у многих конкурентов за счет треугольной вставки и светится она еще и с боков, а не только сверху:
Заканчиваем с прелюдией и переходим к тестированию.
Начнем с определения начинки модулей, для этого воспользуемся Thaiphoon Burner:
И тут за год с предыдущего тестирования аналогичного комплекта (только с серым радиатором Ссылка на обзор) на первый взгляд ничего не изменилось и модули основаны на Hynix D-die, чей потенциал мы уже изучили в конце августа 2020 года. И часть читателей подумает, что тестировать аналогичный комплект с другим цветом радиатора это:
Но за год много чего изменилось, например раньше D-die встречались в основном в бюджетных комплектах, максимум в комплекте с частотой 4600 МГц, а сейчас большая часть модулей 5000+ идет на них, достаточно взглянуть на QVL лист топовой платы:
Что можно подчерпнуть из этого:
1) Чипы очень живучие, если производители не боятся давать пожизненную гарантию с XMP профилем в 1.6 вольт.
2) Теперь лучшие чипы тщательно отбирают в дорогие модули и может получиться как с Samsung B-Die, которые не все одинаково полезны.
Тестовый стенд и методика тестирования
Asus Gene XI (одна из лучших плат для разгона памяти, лучше только топ платы на Z490, но нужен отборный процессор, а большинство i5 и i7 упираются в частоту 4200, плата не должна ограничивать память иначе тесты разгона не имеют смысла)
Intel i9-9900KF (умеет 4600 МГц по памяти с адекватными напряжениями на постоянку и проходит легкие тесты на 4800 МГц)
Noctua D15 (обдувает модули фронтальной вертушкой)
ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50 герой обзора
ADATA XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60 комплект на отборных Samsung B-Die 2*8gb
G.Skill F4-3000C14-32GTZR комплект на Samsung B-Die DR 2*16gb
MSI RTX 3070 Trio X (купить что-то более производительное сейчас трудно, но мы будем тестировать игры в двух режимах, чтобы увидеть результаты без упора в карту)
Samsung 970 Evo Plus 1tb (установлена ОС, тесты и игры)
Seasonic X760 Gold
FD Define R5 + BQ SW3 140мм * 3шт (передняя дверца открыта, корзины сняты, вентиляторы зафиксированы на 800-850 оборотов)
Во время тестов температура в помещении поддерживалась сплит-системой на уровне 20-22 градусов
Операционная система, драйвера видеокарты, софт и игры использовались самых свежих версий на момент тестирования, мониторинг во время прохождения тестов не запускался дабы избежать просадок и искажения результатов.
Разгон
После недельного изучения потенциала модулей я подобрал 7 режимов работы:
1) JEDEC профиль 2666, чтобы сравнить с обычными зелеными планками, которые ставят в большинство системных блоков
2) XMP профиль
3) XMP профиль + настроенные вторичные/третичные тайминги(введем обозначение LT-low timings), чтобы понять какой прирост просто от их настройки (которая занимает немало времени)
4) 3600 16-20-20-40 LT , этот режим работает при стоковом вольтаже 1.35в и оптимален для тех, кто боится повышать напряжение
5) 3600 15-20-20-40 LT , вольтаж 1.4в, еще безопасно даже по меркам большинства наших форумчан
6) 3800 16-21-21-41 LT если у Вас AMD и IF может 1900, либо Intel 11 поколения (тогда частоту можно снизить до 3733, оставив тайминги)
7) 4400 18-24-24-46 LT, это максимум которого удалось достичь на данном комплекте... разгон это силиконовая лотерея и в этот раз в ней я победу не одержал. Я проверил версию биоса на которой тестировал предыдущий комплект, проверил КП процессора установив другой комплект и убедившись, что 4600 работает - продолжил тестирование. После еще одного сброса биоса удалось добиться загрузки на 4533, но вылетал BSOD, на частоте 4500 была загрузка и легкие тесты проходили, но стабильности не было:
После фиаско я решил добавить еще парочку участников в тестирование:
8) B-Die 4400 17-17-17-37 LT , чтобы понимать есть ли разница и стоит ли платить больше
9) DR B-Die 4200 16-16-16-36 LT, чтобы увидеть разницу между SR и DR модулями и есть ли прирост от DR
Тесты
Aida
Как всегда все красиво, рост практически линейный. Основной прирост при переходе от 2666 к XMP, а дальше линейно с ростом частоты.
Из интересного видим 7% прироста у SR B-Die и глобальную победу DR B-Die.
Скриншоты теперь будут в спойлере:
Blender не заметил наш разгон, разве что отличились 3600С15 и DR
Geekbench 5 разгон заметил, отличились снова 3600С15 c 10% и DR c 16%
Cinebench R23 не особо чувствителен, но снова выделились 3600С15 и DR...
Игры
Настройки в играх выставлены на максимальные кроме разрешения и сглаживания.
Лара как обычно откликается на разгон, выделяется режим 3800С16, прирост от лучших таймингов у B-Die на равной с героем нашей статьи частоте составил почти 7%, а второе место у DR.
Вальгалла подросла на 4% с активацией XMP и в максимальном разгоне B-Die выдала еще + 2,5%, не густо...
Троя показывает фантастические результаты от 22% до 60% прироста, побеждают B-Die, а на третьем месте 3800С16.
Игры 1440P
Как обычно при упоре в видеокарту прирост от разгона памяти даже в такой прекрасно реагирующей на разгон игре как SoTTR 5%.
Итоги
1) Разгон это всегда лотерея
2) Частота памяти в 3600-3800 часто оптимальна, видимо инженеры Intel и AMD, которые в последних поколениях ограничили разгон данным интервалом, знают больше нас и не зря едят свой хлеб
3) Hynix D-Die уже отбирают и купить комплект с лучшим потенциалом стало немного сложнее чем раньше
4) Игры с упором в видеокарту в основном не сильно реагируют на разгон памяти
5) DR иногда дает хороший прирост
6) B-Die на равных частотах может быть на 7% производительнее в режиме без упора в видеокарту
По тестируемому комплекту
+
Отличный разгонный потенциал, даже на стоковом вольтаже умеет 3600С16, а 4400С18 - модули с таким профилем стоят на 40% дороже
Отличные радиаторы
Разумная цена на фоне конкурентов (при покупке в РФ, с местной гарантией)
Отличная подсветка с поддержкой синхронизации с материнскими платами
-
Отсутствует термодатчик
Хотелось бы еще белый текстолит
Выражаю огромную благодарность порталу Oveclockers.ru и бренду Adata за проведение конкурса.
Кстати у Adata на сайте появились новые модули:
XPG Spectrix D45G и XPG Gammix D45
Мне особенно понравилась модель без подсветки и было бы очень круто их протестировать, особенно в варианте 2*16 чтобы понять как справляются эти радиаторы с охлаждением двухсторонних модулей
Всем высоких частот, низких таймингов и вольтажей!
Мнением делимся в комментариях.
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