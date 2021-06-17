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Вступление

Всем доброго времени суток!

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Поводом для этой статьи стал совместный конкурс от Adata и Overclockers.ru, в котором Ваш покорный слуга одержал победу. Призом был комплект памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50, который и будем обозревать в этой статье:

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Зеленый стикер с надписью "For OC(OverClock)" напоминает о том, что комплект для разгона)

Разгон будет, но немного позже, а пока рассмотрим упаковку и сами модули.

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На лицевой стороне мы видим как выглядит сам модуль и его подсветка, которая синхронизируется со всеми материнскими платами первого эшелона (Asus, Asrock, MSI, Gigabyte, что важно если Вы собираете системный блок и хотите управлять подсветкой в одной утилите, а не ставить для каждой железки с подсветкой свой софт).

Также указан объем комплекта, частота и первичные тайминги.

Перейдем к обратной стороне (на белую полосу справа внимание можно не обращать - это у моего кота ус отвалился):

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На наклейке кроме таймингов указана маркировка комплекта и штатное напряжение, в вырезах видны серийные номера (полезно для занесения в гарантийный талон, чтобы не вскрывать упаковку).

На коробке присутствуют защитные наклейки, комплект не вскрывался ранее (это для сторонников теории заговора, где производители отправляют на обзоры отборное железо, в этот раз точно никакого заговора.

QR код ведет на страницу этого комплекта на сайте Adata, где нам расскажут о толстом алюминиевом радиаторе и подсветке.

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Предлагаю те средства, что уходят на печать внутри упаковки пустить на переводчика и установку термодатчиков на модули)

Внутри пластиковая коробка и модули надежно зафиксированы:





При первом взгляде на модуле в голове только одна мысль:

Белый радиатор хорошо будет смотреться в белой сборке, но если бы еще текстолит сделали белым - было бы еще элегантнее.

Перед установкой модулей производим замеры:

высота 43.5мм

толщина 9мм

Вес 72.1 грамма:

Взвесим соперника:

Радиатор на обозреваемом комплекте добротный, в отличие от соперника с его подсветкой почти по всей поверхности пластика)

Подсветка у комплекта симпатичная и практически не вредит охлаждению, ее больше чем у многих конкурентов за счет треугольной вставки и светится она еще и с боков, а не только сверху:

Заканчиваем с прелюдией и переходим к тестированию.

Начнем с определения начинки модулей, для этого воспользуемся Thaiphoon Burner:

И тут за год с предыдущего тестирования аналогичного комплекта (только с серым радиатором Ссылка на обзор) на первый взгляд ничего не изменилось и модули основаны на Hynix D-die, чей потенциал мы уже изучили в конце августа 2020 года. И часть читателей подумает, что тестировать аналогичный комплект с другим цветом радиатора это:

Но за год много чего изменилось, например раньше D-die встречались в основном в бюджетных комплектах, максимум в комплекте с частотой 4600 МГц, а сейчас большая часть модулей 5000+ идет на них, достаточно взглянуть на QVL лист топовой платы:

Что можно подчерпнуть из этого:

1) Чипы очень живучие, если производители не боятся давать пожизненную гарантию с XMP профилем в 1.6 вольт.

2) Теперь лучшие чипы тщательно отбирают в дорогие модули и может получиться как с Samsung B-Die, которые не все одинаково полезны.

Тестовый стенд и методика тестирования

Asus Gene XI (одна из лучших плат для разгона памяти, лучше только топ платы на Z490, но нужен отборный процессор, а большинство i5 и i7 упираются в частоту 4200, плата не должна ограничивать память иначе тесты разгона не имеют смысла)

Intel i9-9900KF (умеет 4600 МГц по памяти с адекватными напряжениями на постоянку и проходит легкие тесты на 4800 МГц)

Noctua D15 (обдувает модули фронтальной вертушкой)

ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50 герой обзора

ADATA XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60 комплект на отборных Samsung B-Die 2*8gb

G.Skill F4-3000C14-32GTZR комплект на Samsung B-Die DR 2*16gb

MSI RTX 3070 Trio X (купить что-то более производительное сейчас трудно, но мы будем тестировать игры в двух режимах, чтобы увидеть результаты без упора в карту)

Samsung 970 Evo Plus 1tb (установлена ОС, тесты и игры)

Seasonic X760 Gold

FD Define R5 + BQ SW3 140мм * 3шт (передняя дверца открыта, корзины сняты, вентиляторы зафиксированы на 800-850 оборотов)

Во время тестов температура в помещении поддерживалась сплит-системой на уровне 20-22 градусов

Операционная система, драйвера видеокарты, софт и игры использовались самых свежих версий на момент тестирования, мониторинг во время прохождения тестов не запускался дабы избежать просадок и искажения результатов.





Разгон

После недельного изучения потенциала модулей я подобрал 7 режимов работы:

1) JEDEC профиль 2666, чтобы сравнить с обычными зелеными планками, которые ставят в большинство системных блоков

2) XMP профиль

3) XMP профиль + настроенные вторичные/третичные тайминги(введем обозначение LT-low timings), чтобы понять какой прирост просто от их настройки (которая занимает немало времени)

4) 3600 16-20-20-40 LT , этот режим работает при стоковом вольтаже 1.35в и оптимален для тех, кто боится повышать напряжение

5) 3600 15-20-20-40 LT , вольтаж 1.4в, еще безопасно даже по меркам большинства наших форумчан

6) 3800 16-21-21-41 LT если у Вас AMD и IF может 1900, либо Intel 11 поколения (тогда частоту можно снизить до 3733, оставив тайминги)

7) 4400 18-24-24-46 LT, это максимум которого удалось достичь на данном комплекте... разгон это силиконовая лотерея и в этот раз в ней я победу не одержал. Я проверил версию биоса на которой тестировал предыдущий комплект, проверил КП процессора установив другой комплект и убедившись, что 4600 работает - продолжил тестирование. После еще одного сброса биоса удалось добиться загрузки на 4533, но вылетал BSOD, на частоте 4500 была загрузка и легкие тесты проходили, но стабильности не было:

После фиаско я решил добавить еще парочку участников в тестирование:

8) B-Die 4400 17-17-17-37 LT , чтобы понимать есть ли разница и стоит ли платить больше

9) DR B-Die 4200 16-16-16-36 LT, чтобы увидеть разницу между SR и DR модулями и есть ли прирост от DR

Тесты

Aida

Как всегда все красиво, рост практически линейный. Основной прирост при переходе от 2666 к XMP, а дальше линейно с ростом частоты.

Из интересного видим 7% прироста у SR B-Die и глобальную победу DR B-Die.

Скриншоты теперь будут в спойлере:



Aida Aida















Blender не заметил наш разгон, разве что отличились 3600С15 и DR























Geekbench 5 разгон заметил, отличились снова 3600С15 c 10% и DR c 16%





















Cinebench R23 не особо чувствителен, но снова выделились 3600С15 и DR...



Cinebench Cinebench









Игры

Настройки в играх выставлены на максимальные кроме разрешения и сглаживания.

Лара как обычно откликается на разгон, выделяется режим 3800С16, прирост от лучших таймингов у B-Die на равной с героем нашей статьи частоте составил почти 7%, а второе место у DR.

Вальгалла подросла на 4% с активацией XMP и в максимальном разгоне B-Die выдала еще + 2,5%, не густо...

Троя показывает фантастические результаты от 22% до 60% прироста, побеждают B-Die, а на третьем месте 3800С16.



Скриншоты из игр Скриншоты из игр 2666 XMP 3600 18-20-20-42 LT 3600 16-20-20-40 LT 3600 15-20-20-39 LT 3800 16-21-21-41 LT 4400 18-24-24-46 LT B-Die 4400 SR B-Die DR 4200





Игры 1440P

Как обычно при упоре в видеокарту прирост от разгона памяти даже в такой прекрасно реагирующей на разгон игре как SoTTR 5%.



1440P 1440P 2666 XMP 3600 18-20-20-42 LT 3600 16-20-20-40 LT 3600 15-20-20-39 LT 3800 16-21-21-41 LT 4400 18-24-24-46 LT B-Die SR 4400 B-Die DR 4200







Итоги

1) Разгон это всегда лотерея

2) Частота памяти в 3600-3800 часто оптимальна, видимо инженеры Intel и AMD, которые в последних поколениях ограничили разгон данным интервалом, знают больше нас и не зря едят свой хлеб

3) Hynix D-Die уже отбирают и купить комплект с лучшим потенциалом стало немного сложнее чем раньше

4) Игры с упором в видеокарту в основном не сильно реагируют на разгон памяти

5) DR иногда дает хороший прирост

6) B-Die на равных частотах может быть на 7% производительнее в режиме без упора в видеокарту





По тестируемому комплекту

+

Отличный разгонный потенциал, даже на стоковом вольтаже умеет 3600С16, а 4400С18 - модули с таким профилем стоят на 40% дороже

Отличные радиаторы

Разумная цена на фоне конкурентов (при покупке в РФ, с местной гарантией)

Отличная подсветка с поддержкой синхронизации с материнскими платами

-

Отсутствует термодатчик

Хотелось бы еще белый текстолит





Выражаю огромную благодарность порталу Oveclockers.ru и бренду Adata за проведение конкурса.

Кстати у Adata на сайте появились новые модули:

XPG Spectrix D45G и XPG Gammix D45

Мне особенно понравилась модель без подсветки и было бы очень круто их протестировать, особенно в варианте 2*16 чтобы понять как справляются эти радиаторы с охлаждением двухсторонних модулей





Всем высоких частот, низких таймингов и вольтажей!

Мнением делимся в комментариях.