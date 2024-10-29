Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
Всем доброго времени суток!
Прошло полтора года с момента написания моей последней статьи на главном разгонном ресурсе в ru сегменте. Поводом для возвращения послужил комплект оперативной памяти ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH], который сегодня и протестируем на раскрытие потенциала.
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Память поставляется в прозрачном блистере. На коробке содержится информация о частоте и поддержке XMP\EXPO профилей, а также о поддержке управления RGB подсветкой.
На модулях присутствует наклейка с конфигурацией, таймингом и вольтажом. Черная надпись на белом радиаторе сочетается с черным текстолитом. Из-за дизайнерского решения - радиатор не полностью прилегает к крайним правым чипам памяти.
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По старой традиции PMIC у Adata, как и у Gskil, остался без термопрокладки. С одной стороны - PMIC не будет греть радиатор и чипам будет холоднее. С другой - тепло от него вместо радиатора идет на печатную плату и греет чипы с другой стороны. Если это вопрос экономии - можно было треть термопрокладки посередине не использовать или использовать этот кусок как раз на PMIC. На этом моменте некоторые специалисты скажут, что нужны прокладки разной толщины. Я же скажу, что у меня 1мм Thermalright Odyssey прекрасно ужалась и на чипах и на PMIC и плотно прилегала к радиатору.
Высота модуля равна 40 мм, лишь немного выше модулей без радиаторов и прекрасно помещаются под большинство систем охлаждения. У Adata есть в этой серии модули без RGB и их высота равна высоте стандартных модулей памяти без радиаторов.
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Вес модуля всего 41,3 грамма.
Конфигурация тестового стенда
- Материнская плата - MSI Z690 Unify X
- Процессор - Intel Core i7 13700KF (P-5400 / E-4400 / R-4900 / 1,21V)
- Видеокарта - NV RTX 4090 MSI Suprim (2760@0,95V / 23300)
- Кулер - Thermalright Phantom Spirit EVO (вентиляторы BQ SW Pro 4)
- Термоинтерфейс - ID Cooling Frost X25
- SSD - WD SN850 1Tb
- SSD - Kingston KC3000 4Tb
- Блок питания be quiet! STRAIGHT POWER 12 1000W
- Корпус LIAN LI LANCOOL 216
- Операционная система Windows 11 Pro 23H2 22631.4317
Тестирование
В качестве отправной точки я буду использовать встроенный JEDEC профиль с частотой 4800:
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Вторая конфигурация для тестов это XMP профиль:
При активации XMP показатели значительно улучшаются.
Разгон
Обозреваемый комплект основан на хорошо знакомых и зарекомендовавших себя чипах Hynix A-Die, PMIC от Richtek - тоже лучший. Устанавливаем вентилятор, отключаем подсветку и переходим к самому интересному.
Предел стабильного разгона на воздухе для A-Die обычно лежит в диапазоне 7600-8200, но последнее время в недорогих комплектах может попасться мусор уровня 7000, при этом второй модуль из комплекта может брать и 7600 (из-за пары таких случаев я отказался от недорогих комплектов t-create в сборках для клиентов).
Я настроен оптимистично и начал с быстрого прогона на 7800 с ужатыми под мой лучший комплект таймингами:
Очень серьезное начало). К сожалению, пройти Extreme1 не удалось с первой попытки, но практически сразу становится понятно, что дело в RCD. Из более десятка моих комплектов RCD=45 умеет только мой основной T-Create 7200C34, но там кроме 10-и слойного текстолита, хороших термопрокладок как на чипах, так и на PMIC - есть отверстия на верхней части модулей, что с вентилятором обеспечивает более оптимальные условия.
После увеличения RCD тест Extreme1 был пройден:
Разгон на 30% по частоте от XMP - вот это скрытый потенциал!
Не будем останавливаться на достигнутом и начнем штурм красивых 8000, которые являются пределом моей материнской платы и контроллера памяти моего процессора:
Короткий тест пройден, напряжения детские. С долгими тестами пришлось повозиться. Когда ты на пределе конкретного железа - стабилизировать конфигурацию становится сложнее. Так как первая ошибка появилась почти в конце первого цикла - подозрение пало на REFI, нагрев не давал стабилизироваться даже с обдувом.
После снижения REFI нам покорился Exteme1. На всякий случай прогнал пару раз с перезагрузками)
Для комплекта с ценой в 12500 рублей - результат потрясающий! Заменить бы радиатор и на Apex его...
Графики по 2D тестам
Aida
Прирост в AIDA64 просто космический, так бы в реальных задачах.
WinRar
Репаки на разогнанной памяти устанавливать на четверть быстрее. Мне так друг говорил: )
Intel MLC
Альтернативный замер латентности с более повторяемым результатом чем в AIDA64. Снижение задержек и тут на приятных 30%.
Тестирование в играх
В связи с заменой видеокарты на 4090 - тесты будут в максимально близком к реальности использовании.
Настройки максимальные, разрешение 1920х1080 - это минимум с которым имеет смысл тестировать. Такой сценарий в реальности возможен на мониторе с большой герцовкой в соревновательных дисциплинах.
Я прекрасно понимаю, что обладатель топовой видеокарты будет играть минимум в 2560х1440 или 4К, но в этих разрешениях тестировать совсем нет смысла из-за упора в ВК в 99% проектов. Также как нет смысла тестировать в соревновательных дисциплинах (о которых писал выше) из-за отсутствия повторяемости результатов и многих составляющих, влияющих на результат.
Shadow of the Tomb Rider
Более 14% производительности от разгона и настройки памяти. Даже при хорошем XMP - разгон дал 5,5 % сверху. Скрины под спойлером.
Marvel's Guardians of the Galaxy
Почти 26% кажутся нереальными, но три перезагрузки и по 5 прогонов теста на каждом запуске утверждают, что ошибки нет.
Far Cry 5
Почти 20% FPS, при этом от настройки и разгона пользы в 1.5 раза больше чем от хорошего XMP.
A Total War Saga Troy
Троя тоже порадовала четвертью бесплатных кадров, с RTX 3070 снижая разрешение я не получал такой разницы.
Итоги
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- Прекрасный разгонный потенциал! +33% по частоте при безопасном напряжении.
- Хороший XMP профиль.
- Низкая цена относительно конкурентов.
- Гарантия 10 лет в РФ.
- Подсветка синхронизируется со всеми основными производителями материнских плат.
- Компактный размер радиатора позволяет использовать практически с любыми системами охлаждения.
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- Отсутствует термопрокладка на PMIC.
- Тонкий радиатор, из-за дизайна площадь контакта с чипами меньше чем могла бы быть.
Протестированный комплект оставил самое приятное впечатление именно из-за прекрасного разгонного потенциала и при этом это один из самых недорогих комплектов. За сочетание этих двух аспектов я готов простить ему любые изъяны. Я понимаю почему эта линейка у Adata бестселлер в оранжевом магазине).
Скоро нас ждет революция в DDR5 с появлением CKD. А я буду ждать новые комплекты на тесты и надеюсь на появление специальной линейки для настоящих оверклокеров, без подсветки, с улучшенным охлаждением.
Всем высоких частот, низких таймингов и вольтажей!
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