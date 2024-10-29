Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30

Насколько можно разогнать бюджетный комплект оперативной памяти с частотой 6000 МГц и какой будет эффект? Изучаем потенциал ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] 32 ГБ.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Всем доброго времени суток!

Прошло полтора года с момента написания моей последней статьи на главном разгонном ресурсе в ru сегменте. Поводом для возвращения послужил комплект оперативной памяти ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH], который сегодня и протестируем на раскрытие потенциала. 

Внешний вид

реклама



Память поставляется в прозрачном блистере. На коробке содержится информация о частоте и поддержке XMP\EXPO профилей, а также о поддержке управления RGB подсветкой.

Радиатор

На модулях присутствует наклейка с конфигурацией, таймингом и вольтажом. Черная надпись на белом радиаторе сочетается с черным текстолитом. Из-за дизайнерского решения - радиатор не полностью прилегает к крайним правым чипам памяти. 

реклама



PMIC без термопрокладки

По старой традиции PMIC у Adata, как и у Gskil, остался без термопрокладки. С одной стороны - PMIC не будет греть радиатор и чипам будет холоднее. С другой - тепло от него вместо радиатора идет на печатную плату и греет чипы с другой стороны. Если это вопрос экономии - можно было треть термопрокладки посередине не использовать или использовать этот кусок как раз на PMIC. На этом моменте некоторые специалисты скажут, что нужны прокладки разной толщины. Я же скажу, что у меня 1мм Thermalright Odyssey прекрасно ужалась и на чипах и на PMIC и плотно прилегала к радиатору.

Высота модуля памяти

Высота модуля равна 40 мм, лишь немного выше модулей без радиаторов и прекрасно помещаются под большинство систем охлаждения. У Adata есть в этой серии модули без RGB и их высота равна высоте стандартных модулей памяти без радиаторов.

реклама



Вес модуля

Вес модуля всего 41,3 грамма. 

Конфигурация тестового стенда

  • Материнская плата - MSI Z690 Unify X
  • Процессор - Intel Core i7 13700KF (P-5400 / E-4400 / R-4900 / 1,21V)
  • Видеокарта - NV RTX 4090 MSI Suprim (2760@0,95V / 23300)
  • Кулер - Thermalright Phantom Spirit EVO (вентиляторы BQ SW Pro 4)
  • Термоинтерфейс - ID Cooling Frost X25
  • SSD - WD SN850 1Tb
  • SSD - Kingston KC3000 4Tb
  • Блок питания be quiet! STRAIGHT POWER 12 1000W
  • Корпус LIAN LI LANCOOL 216
  • Операционная система Windows 11 Pro 23H2 22631.4317

Тестирование

В качестве отправной точки я буду использовать встроенный JEDEC профиль с частотой 4800:

2D JEDEC 4800

реклама



Вторая конфигурация для тестов это XMP профиль:

XMP 6000C30

При активации XMP показатели значительно улучшаются.

Разгон

Обозреваемый комплект основан на хорошо знакомых и зарекомендовавших себя чипах Hynix A-Die, PMIC от Richtek - тоже лучший. Устанавливаем вентилятор, отключаем подсветку и переходим к самому интересному.

Без обдува - никакого разгона DDR5

Предел стабильного разгона на воздухе для A-Die обычно лежит в диапазоне 7600-8200, но последнее время в недорогих комплектах может попасться мусор уровня 7000, при этом второй модуль из комплекта может брать и 7600 (из-за пары таких случаев я отказался от недорогих комплектов t-create в сборках для клиентов).

Я настроен оптимистично и начал с быстрого прогона на 7800 с ужатыми под мой лучший комплект таймингами:

7800 1usmus

Очень серьезное начало). К сожалению, пройти Extreme1 не удалось с первой попытки, но практически сразу становится понятно, что дело в RCD. Из более десятка моих комплектов RCD=45 умеет только мой основной T-Create 7200C34, но там кроме 10-и слойного текстолита, хороших термопрокладок как на чипах, так и на PMIC - есть отверстия на верхней части модулей, что с вентилятором обеспечивает более оптимальные условия.

Отверстия T-Create

После увеличения RCD тест Extreme1 был пройден:

7800 Extreme1

Разгон на 30% по частоте от XMP - вот это скрытый потенциал!

7800C36

Не будем останавливаться на достигнутом и начнем штурм красивых 8000, которые являются пределом моей материнской платы и контроллера памяти моего процессора:

8000 1usmus

Короткий тест пройден, напряжения детские. С долгими тестами пришлось повозиться. Когда ты на пределе конкретного железа - стабилизировать конфигурацию становится сложнее. Так как первая ошибка появилась почти в конце первого цикла - подозрение пало на REFI, нагрев не давал стабилизироваться даже с обдувом.

8000 Extreme1

После снижения REFI нам покорился Exteme1. На всякий случай прогнал пару раз с перезагрузками)

8000С36

Для комплекта с ценой в 12500 рублей - результат потрясающий! Заменить бы радиатор и на Apex его...

Графики по 2D тестам

Aida

Прирост в AIDA64 просто космический, так бы в реальных задачах.

WinRar

Репаки на разогнанной памяти устанавливать на четверть быстрее. Мне так друг говорил: )

Intel MLC


 

Альтернативный замер латентности с более повторяемым результатом чем в AIDA64. Снижение задержек и тут на приятных 30%.

Тестирование в играх

В связи с заменой видеокарты на 4090 - тесты будут в максимально близком к реальности использовании.

Настройки максимальные, разрешение 1920х1080 - это минимум с которым имеет смысл тестировать. Такой сценарий в реальности возможен на мониторе с большой герцовкой в соревновательных дисциплинах.

Я прекрасно понимаю, что обладатель топовой видеокарты будет играть минимум в 2560х1440 или 4К, но в этих разрешениях тестировать совсем нет смысла из-за упора в ВК в 99% проектов. Также как нет смысла тестировать в соревновательных дисциплинах (о которых писал выше) из-за отсутствия повторяемости результатов и многих составляющих, влияющих на результат.

Shadow of the Tomb Rider

Более 14% производительности от разгона и настройки памяти. Даже при хорошем XMP - разгон дал 5,5 % сверху. Скрины под спойлером.


Shadow of the Tomb Rider


Marvel's Guardians of the Galaxy

Почти 26% кажутся нереальными, но три перезагрузки и по 5 прогонов теста на каждом запуске утверждают, что ошибки нет.


Marvel's Guardians of the Galaxy


Far Cry 5

Почти 20% FPS, при этом от настройки и разгона пользы в 1.5 раза больше чем от хорошего XMP.


Far Cry 5


 A Total War Saga Troy

Троя тоже порадовала четвертью бесплатных кадров, с RTX 3070 снижая разрешение я не получал такой разницы.


 A Total War Saga Troy


Итоги

+

  • Прекрасный разгонный потенциал! +33% по частоте при безопасном напряжении.
  • Хороший XMP профиль.
  • Низкая цена относительно конкурентов.
  • Гарантия 10 лет в РФ.
  • Подсветка синхронизируется со всеми основными производителями материнских плат.
  • Компактный размер радиатора позволяет использовать практически с любыми системами охлаждения.

-

  • Отсутствует термопрокладка на PMIC.
  • Тонкий радиатор, из-за дизайна площадь контакта с чипами меньше чем могла бы быть.


Протестированный комплект оставил самое приятное впечатление именно из-за прекрасного разгонного потенциала и при этом это один из самых недорогих комплектов. За сочетание этих двух аспектов я готов простить ему любые изъяны. Я понимаю почему эта линейка у Adata бестселлер в оранжевом магазине).

Скоро нас ждет революция в DDR5 с появлением CKD. А я буду ждать новые комплекты на тесты и надеюсь на появление специальной линейки для настоящих оверклокеров, без подсветки, с улучшенным охлаждением.

Всем высоких частот, низких таймингов и вольтажей!

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel msi ddr5 разгон adata xpg overclocking
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
+
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
3
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
5
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплекта вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
5
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
61
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
12
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
6
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
31
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
14
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
2
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
10
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
3
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
3
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
Дублера МКАД сдадут в 2025 году, он соединит магистраль М-12 с Варшавским шоссе
+
Doogee S200 5G: новый прочный смартфон с двумя экранами и мощной батареей
+
В России разработали новейший военный БПЛА "Чёрный дрозд"
+
Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
+
Call of Duty: Black Ops 6 на PS5 опережает Xbox по производительности и графике
1
Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес
2
Стали известны полные спецификации бюджетного iPhone SE 4 за 500 долларов
+

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
5
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
18
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
9
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
9
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
14

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
12:37
Короче, третий тур и ющенко в президенты. Они б хоть методички немного меняли, а то уж ну совсем под копирку.
В Госдепе США предупредили Грузию о «дальнейших последствиях» при сохранении текущего курса
Фома Кузьмич
12:33
лишь с меньшей уверенность могу сказать у тебя нет такой же карты как у меня и ты не старался, хотя зачем я тебе это пишу все равно только высер в ответ получу
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
Такой то
12:24
головач лена родственник?
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
Алексей Сизиков
12:17
В Рашке и этого нет, и проблема вовсе не в финансировании. А в том что прошлых камней с лихвой хватает, что настольных, что серверных. Единственный препон это Майкрософт и их ограничения на железо, ес...
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Серж Диезз
12:13
В какой в вселенной?
Intel упустила возможность купить Nvidia в 2005 году «всего» за $20 млрд — сейчас её стоимость оценивают в $3 трлн
OhOtNiChEk
12:12
Глянул. В целом хороший за такие деньги. Но би квайт сайлент вингс получше будет и потише. Но там и ценник адовый конечно
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
Сергей Кравцов
12:10
Намного больше нанометрового размера
Разработана технология 3D-печати электронных компонентов без использования полупроводников
NuclearMissionJam
12:00
Я посмотрю, спасибо Я бы еще добавил "Этот вампир постоянно умирает ", но уж слишком оно пошлое
Подборка атмосферного аниме на Хэллоуин: зомби-музыка и вампирши-геймеры
kilobait3
11:55
Он на верху власти, а ты как лох на дне.
Трамп заявил, что Россия начала боевые действия на Украине из-за неуважения к Байдену
kilobait3
11:54
Как раз по приказу США и начали геноцид славян на фронтах с обоих сторон на Украине.
Трамп заявил, что Россия начала боевые действия на Украине из-за неуважения к Байдену
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем