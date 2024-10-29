Всем доброго времени суток!

Прошло полтора года с момента написания моей последней статьи на главном разгонном ресурсе в ru сегменте. Поводом для возвращения послужил комплект оперативной памяти ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH], который сегодня и протестируем на раскрытие потенциала.

Внешний вид

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Память поставляется в прозрачном блистере. На коробке содержится информация о частоте и поддержке XMP\EXPO профилей, а также о поддержке управления RGB подсветкой.

Радиатор

На модулях присутствует наклейка с конфигурацией, таймингом и вольтажом. Черная надпись на белом радиаторе сочетается с черным текстолитом. Из-за дизайнерского решения - радиатор не полностью прилегает к крайним правым чипам памяти.

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PMIC без термопрокладки

По старой традиции PMIC у Adata, как и у Gskil, остался без термопрокладки. С одной стороны - PMIC не будет греть радиатор и чипам будет холоднее. С другой - тепло от него вместо радиатора идет на печатную плату и греет чипы с другой стороны. Если это вопрос экономии - можно было треть термопрокладки посередине не использовать или использовать этот кусок как раз на PMIC. На этом моменте некоторые специалисты скажут, что нужны прокладки разной толщины. Я же скажу, что у меня 1мм Thermalright Odyssey прекрасно ужалась и на чипах и на PMIC и плотно прилегала к радиатору.

Высота модуля памяти

Высота модуля равна 40 мм, лишь немного выше модулей без радиаторов и прекрасно помещаются под большинство систем охлаждения. У Adata есть в этой серии модули без RGB и их высота равна высоте стандартных модулей памяти без радиаторов.

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Вес модуля

Вес модуля всего 41,3 грамма.

Конфигурация тестового стенда

Материнская плата - MSI Z690 Unify X

Процессор - Intel Core i7 13700KF (P-5400 / E-4400 / R-4900 / 1,21V)

Видеокарта - NV RTX 4090 MSI Suprim (2760@0,95V / 23300)

Кулер - Thermalright Phantom Spirit EVO (вентиляторы BQ SW Pro 4)

Термоинтерфейс - ID Cooling Frost X25

SSD - WD SN850 1Tb

SSD - Kingston KC3000 4Tb

Блок питания be quiet! STRAIGHT POWER 12 1000W

Корпус LIAN LI LANCOOL 216

Операционная система Windows 11 Pro 23H2 22631.4317

Тестирование

В качестве отправной точки я буду использовать встроенный JEDEC профиль с частотой 4800:

2D JEDEC 4800

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Вторая конфигурация для тестов это XMP профиль:

XMP 6000C30

При активации XMP показатели значительно улучшаются.

Разгон

Обозреваемый комплект основан на хорошо знакомых и зарекомендовавших себя чипах Hynix A-Die, PMIC от Richtek - тоже лучший. Устанавливаем вентилятор, отключаем подсветку и переходим к самому интересному.

Без обдува - никакого разгона DDR5

Предел стабильного разгона на воздухе для A-Die обычно лежит в диапазоне 7600-8200, но последнее время в недорогих комплектах может попасться мусор уровня 7000, при этом второй модуль из комплекта может брать и 7600 (из-за пары таких случаев я отказался от недорогих комплектов t-create в сборках для клиентов).

Я настроен оптимистично и начал с быстрого прогона на 7800 с ужатыми под мой лучший комплект таймингами:

7800 1usmus

Очень серьезное начало). К сожалению, пройти Extreme1 не удалось с первой попытки, но практически сразу становится понятно, что дело в RCD. Из более десятка моих комплектов RCD=45 умеет только мой основной T-Create 7200C34, но там кроме 10-и слойного текстолита, хороших термопрокладок как на чипах, так и на PMIC - есть отверстия на верхней части модулей, что с вентилятором обеспечивает более оптимальные условия.

Отверстия T-Create

После увеличения RCD тест Extreme1 был пройден:

7800 Extreme1

Разгон на 30% по частоте от XMP - вот это скрытый потенциал!

7800C36

Не будем останавливаться на достигнутом и начнем штурм красивых 8000, которые являются пределом моей материнской платы и контроллера памяти моего процессора:

8000 1usmus

Короткий тест пройден, напряжения детские. С долгими тестами пришлось повозиться. Когда ты на пределе конкретного железа - стабилизировать конфигурацию становится сложнее. Так как первая ошибка появилась почти в конце первого цикла - подозрение пало на REFI, нагрев не давал стабилизироваться даже с обдувом.

8000 Extreme1

После снижения REFI нам покорился Exteme1. На всякий случай прогнал пару раз с перезагрузками)

8000С36

Для комплекта с ценой в 12500 рублей - результат потрясающий! Заменить бы радиатор и на Apex его...

Графики по 2D тестам

Aida

Прирост в AIDA64 просто космический, так бы в реальных задачах.

WinRar

Репаки на разогнанной памяти устанавливать на четверть быстрее. Мне так друг говорил: )

Intel MLC





Альтернативный замер латентности с более повторяемым результатом чем в AIDA64. Снижение задержек и тут на приятных 30%.

Тестирование в играх

В связи с заменой видеокарты на 4090 - тесты будут в максимально близком к реальности использовании.

Настройки максимальные, разрешение 1920х1080 - это минимум с которым имеет смысл тестировать. Такой сценарий в реальности возможен на мониторе с большой герцовкой в соревновательных дисциплинах.

Я прекрасно понимаю, что обладатель топовой видеокарты будет играть минимум в 2560х1440 или 4К, но в этих разрешениях тестировать совсем нет смысла из-за упора в ВК в 99% проектов. Также как нет смысла тестировать в соревновательных дисциплинах (о которых писал выше) из-за отсутствия повторяемости результатов и многих составляющих, влияющих на результат.

Shadow of the Tomb Rider

Более 14% производительности от разгона и настройки памяти. Даже при хорошем XMP - разгон дал 5,5 % сверху. Скрины под спойлером.



Shadow of the Tomb Rider Shadow of the Tomb Rider 4800 XMP 7800 8000







Marvel's Guardians of the Galaxy

Почти 26% кажутся нереальными, но три перезагрузки и по 5 прогонов теста на каждом запуске утверждают, что ошибки нет.



Marvel's Guardians of the Galaxy Marvel's Guardians of the Galaxy

4800 XMP 7800 8000







Far Cry 5

Почти 20% FPS, при этом от настройки и разгона пользы в 1.5 раза больше чем от хорошего XMP.



Far Cry 5 Far Cry 5 4800 XMP 7800 8000







A Total War Saga Troy

Троя тоже порадовала четвертью бесплатных кадров, с RTX 3070 снижая разрешение я не получал такой разницы.



A Total War Saga Troy A Total War Saga Troy 4800 XMP 7800 8000







Итоги

+

Прекрасный разгонный потенциал! +33% по частоте при безопасном напряжении.

Хороший XMP профиль.

Низкая цена относительно конкурентов.

Гарантия 10 лет в РФ.

Подсветка синхронизируется со всеми основными производителями материнских плат.

Компактный размер радиатора позволяет использовать практически с любыми системами охлаждения.

-

Отсутствует термопрокладка на PMIC.

Тонкий радиатор, из-за дизайна площадь контакта с чипами меньше чем могла бы быть.





Протестированный комплект оставил самое приятное впечатление именно из-за прекрасного разгонного потенциала и при этом это один из самых недорогих комплектов. За сочетание этих двух аспектов я готов простить ему любые изъяны. Я понимаю почему эта линейка у Adata бестселлер в оранжевом магазине).

Скоро нас ждет революция в DDR5 с появлением CKD. А я буду ждать новые комплекты на тесты и надеюсь на появление специальной линейки для настоящих оверклокеров, без подсветки, с улучшенным охлаждением.

Всем высоких частот, низких таймингов и вольтажей!