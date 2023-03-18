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Китайские флагманы Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro приехали в Россию
В России официально стартовал продаж смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro
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Компания Xiaomi официально объявила старт продаж своих флагманских смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro в России. Объявление с анонсом появилось на официальном сайте компании. Старт предзаказов назначен на 20 марта, а первые 30 покупателей получат 55-дюймовый телевизор Xiaomi TV A2 55 в подарок. При оформлении предзаказа также можно получить часы Xiaomi Watch S1 Pro за 1 рубль.

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Всего в линейку в России вошли три девайса — ранее на отечественном рынке появилась младшая модель 13 Lite. Новые флагманы оснащены мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 — самом быстром мобильном процессоре на сегодняшний день, который позволяет с лёгкостью запускать самые требовательные приложения и игры, а также имеют OLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Сводная таблица характеристик:

Модель Xiaomi 13  Xiaomi 13 Pro
Версия ОС Android 13 c MIUI 14
Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2    
ОЗУ Варианты на 8 и 12 Гб
ПЗУ Варианты на 128, 256 и 512 Гб
Камера основная 50 Мп (+HyperOIS) + сверхширокая 12 Мп + телеобъектив 10 Мп / фронтальная 32 Мп основная 50 Мп (+HyperOIS) + сверхширокая 50 Мп + телеобъектив 50 Мп (x3,2 зум) / фронтальная 32 Мп
Аккумулятор Ёмкость 4500 мАч, проводная зарядка 67 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 10 Вт Ёмкость 4820 мАч, проводная зарядка 120 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 10 Вт


Отличительной чертой Xiaomi 13 Ultra является профессиональная камера от Leica на четыре объектива. Эта версия будет особенно интересна для увлеченных фотографией пользователей. 50-мегапиксельная основная камера обеспечивает детализированный и естественный вид фотографий, а благодаря специальным технологиям стабилизации кадра можно без труда делать качественные снимки в темноте. Смартфон также позволяет делать широкие фотографии с помощью широкоугольной камеры, которая имеет угол обзора в 115°, а высококлассный телеобъектив позволяет масштабировать без потери качества.

Стоит отметить, что Ultra поддерживает скорость зарядки до 120 Вт, а значит телефон не придётся долго держать "на проводе". Кроме того, устройства оснащены NFC-модулем, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, а также поддерживают работу с двумя SIM-картами. Девайсы имеют неплохие стереодинамики, что обеспечивает 

Так или иначе, девайсы сложно назвать среднебюджетными. Российские потребители смогут приобрести Xiaomi 13 по рекомендованной розничной цене в 79 990 рублей за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, а Xiaomi 13 Pro будет доступен от 109 990 рублей за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти. Для сравнения, в КНР данные модели продаются по цене 4599 юаней (приблизительно 51 тысяча рублей) и 6299 юаней (приблизительно 70 тысяч рублей) соответственно. В Европе цены на девайсы стартуют от 999 евро и 1299 евро.

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Цветовые варианты базовой версии включают белый, зелёный и чёрный, а для Xiaomi 13 Pro - белый и чёрный. Смартфоны выполнены в едином футуристическом дизайне с обилием округлых форм и внушительного объёма объединённой оптикой на задней стороне. Оба устройства можно приобрести в официальных магазинах Xiaomi и других розничных точках, а также в онлайн-магазинах.

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