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Современные портативные компьютеры всех форматов поражают своим удобством, размерами и быстродействием, однако ещё 30 лет назад ноутбуки были диковинкой, использовать которые могли далеко не все: заменить стационарные рабочие и игровые машины не позволяли технические ограничения, большие габариты и слишком узкая сфера применения. Тем не менее, именно в эпоху формирования рынка раскладных компьютеров можно наблюдать самые интересные эксперименты и попытки компаний выделить своё творение на фоне конкурентов.

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Благодаря совместным трудам инженеров и виртуозных дизайнеров конца XX и начала XXI вв. были созданы десятки необычных и по-настоящему захватывающих устройств, поражающих не столько своими техническими особенностями, сколько необычным формфактором и спектром задач, для которых они были предназначены. В сегодняшней статье хочется рассказать о некоторых девайсах, о которых вы могли не слышать, и которые, возможно, будут вам интересны.

Epson HX-20

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Epson HX-20 увидел свет в 1981 году и поступил в продажу в 1983, став одним из первых настоящих портативных компьютеров, когда понятия "ноутбук" ещё даже не существовало. Это было довольно компактное устройство, которое, благодаря отсутствию полноразмерного экрана, весило всего 1,6 кг и имело габариты 29 x 24.5 x 4.4 см.

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Несмотря на свой небольшой размер, Epson позиционировался как полноценный ПК с процессором Hitachi 6301, оперативной памятью объемом 16 КБ и жестким диском на 32 КБ. Кроме того, в верхней части устройства присутствовал небольшой LCD-дисплей разрешением 120×32 пикс. В качестве операционной системы использовалась собственная – Epson, поддерживающая язык программирования EPSON Basic.

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Возможность поддерживать до 5 запущенных программ и открытых файлов с мгновенным переключением между ними и автоматическое форматирование кассеты в магнитофоне так поражали пользователей в 1983 году, что журнал BusinessWeek даже озаглавил статью об HX-20 как "революция в персональных компьютерах". Стоит также заметить, что Epson HX-20 имел встроенный принтер и был достаточно популярен среди пользователей, которые нуждались в портативном компьютере для работы вне офиса.

К счастью, относительно узконаправленный дизайн Epson HX-20 не прижился, и уже через несколько лет на рынке стали появляться ноутбуки, внешне приближенные к их современному пониманию.

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Toshiba T3100

Toshiba T3100 был выпущен в 1986 году и стал одним из первых ноутбуков, использовавших жидкокристаллический дисплей. Это был довольно мощный для своего времени девайс с процессором Intel 80C88 с частотой 8 МГц, оперативной памятью объемом 512 КБ и жёстким диском объёмом 10 или 20 МБ.

Огромный для современных ноутбуков вес T3100 – практически 8 кг – казался людям в конце 80-х настоящим прорывом, ведь одна лишь возможность носить свою рабочую лошадку в рюкзаке или сумке была достаточным основанием для покупки устройства.

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Внешне ноутбук скорее походит на большой рабочий кейс – здесь даже предусмотрена специальная ручка для переноски, одновременно служащая заглушкой для портов, среди которых нетрудно найти COM/LPT/CGA-разъёмы. Рядом скрывается тумблер включения устройства и вентилятор встроенного БП. Справа можно заметить крышку актуального на момент выхода T3100 флоппи привода на 720k.

Но чем, кроме монолитного внешнего вида, отдающего произведениями классического киберпанка, отличается этот девайс? Невероятной для своего времени многозадачностью. Так, к нему можно без проблем подключить CRT-монитор – встроенный дисплей имеет очень ограниченную монохромную палитру цветов. Кроме того, компанией к покупке предлагался целый ряд аксессуаров на манер современных предложений, наполняющих интернет-магазин Apple. Среди них:

Внешний FDD на 360KB;

Слот для карт расширения, поддерживающий до 6 ISA-8 карт;

Внешняя сетевая карта;

Модуль ОЗУ, позволяющий расширить оперативную память до 5 Мб;

Внешний нумпад и другие необходимые отдельным категориям пользователей расширения.

И хотя в условиях невероятных прорывов в развитии портативных ПК в 90-х годах Toshiba T3100 не суждено было надолго задержаться на рынке, он послужил вдохновением для многих других производителей и задал определённую планку качества для последующих моделей.

Apple PowerBook 100

Не будет преувеличением сказать, что Apple PowerBook 100, будучи выпущенным в 1991 году, изменил все ноутбуки, вышедшие после него, предопределив вектор развития портативных компьютеров на многие года вперед. Дело в том, что рынок ноутбуков в начале 90-х пребывал в удручающем положении: в год покупали всего около 300-400 тысяч портативных компьютеров, а производители из западных стран сталкивались с проблемой миниатюризации своей продукции.

Одним из основных нерешенных вопросов оставался вопрос управления устройством. Далеко не все пользователи хотели носить с собой мышь для подключения к девайсу, а полноценно пользоваться ОС с помощью одной лишь клавиатуры было попросту невозможно. Корпорации по-разному подошли к решению этой проблемы, однако основным выходом из положения на тот момент стал трекбол, разработанный Microsoft и располагаемый производителями в различных частях устройства.

После провального релиза Mac Portable "яблочная" компания решила пойти на риск, и следующий актуальный продукт Apple впервые получил расположенный под клавиатурой трекбол, напоминающий современные трекпады. Для удобства пользователя кнопкам у трекбола придали гармоничную полукруглую форму, а сам шарик уменьшили. Несмотря на опасения инженеров компании, устройство ждал феноменальный успех. Уже за первый год его купили 400 тысяч человек, а выручка от продаж за этот период составила $1 млрд.

PowerBook 100 нельзя назвать прорывным с точки зрения начинки: он имел процессор Motorola 68000, располагал 2 Мб ОЗУ и ПЗУ объёмом 20 МБ. Тем не менее, относительная компактность ноутбука и вес в 2,7 Кг в совокупности с верным дизайнерским решением сделали девайс крайне востребованным на рынке. Вплоть до появления в продаже ультрабуков на Windows 7 в 2000-х годах модели Powerbook пользовались наибольшим успехом на рынке портативных компьютеров.

IBM ThinkPad 701C

IBM ThinkPad 701C можно назвать один из самых знаковых ноутбуков в истории. Выпущенный в 1995 году, он был первым ноутбуком размером с небольшую книгу, который можно было сложить и положить в сумку или рюкзак. Ноутбук был чрезвычайно популярен в своё время, и даже сегодня остаётся желанным коллекционным экспонатом для многих энтузиастов.

Впервые ThinkPad 701CS был представлен на выставке Comdex в Неваде в 1995 году. Первым делом в глаза посетителей бросался уникальный дизайн, делающий его компактным и удобным для переноски. Кроме того, что сам ноутбук можно было спокойно сложить пополам, клавиатура устройства также была уникальной: она разъезжалась в стороны при открытии ноутбука, что позволяло разместить полноразмерные клавиши в маленьком корпусе.

ThinkPad 701CS был оснащён процессором Intel DX4, поддерживал до 40 МБ ОЗУ и жёсткие диски объёмом до 720 МБ. Он также имел 10,4-дюймовый экран с разрешением 640x480 пикселей и встроенным модемом — на момент выпуска устройства это были вполне приличные характеристики. Несмотря на уникальный дизайн и хорошие параметры, ThinkPad 701CS был довольно дорогим развлечением: цена девайса варьировалась от 1,5 до 4 тыс. долларов США. Тем не менее, ThinkPad 701CS был вполне популярен среди бизнесменов и профессионалов, которые ценили его портативность и функциональность.

Отдельные пользователи так прониклись формфактором 701CS, что продолжают создавать актуальные персональные компьютеры на его базе. Более того, в 2021 году сообщалось, что Lenovo работала над воскрешением "бабочки" - складной клавиатуры, которая дебютировала в этом устройстве. Остаётся ожидать, что обновленная версия клавиатуры будет интегрирована в устройства компании будущем.

Sharp Mobilon TriPad PV-6000

Не самый популярный в русскоязычном пространстве японский ультрабук Sharp Mobilon PV-6000, выпущенный в 1998 году, достоин внимания любого уважающего себя гика и энтузиаста. Будучи концептуально чем-то между современным планшетным компьютером и нетбуком из 2010-х годов, Sharp Mobilon TriPad сочетал в себе лучшие черты обоих формфакторов. Устройство работало на базе операционной системы Windows CE 2.0 и было предназначено для программистов, предпринимателей и других работников, которым нужен был переносной компьютер, не занимающий много места.

При взгляде на девайс трудно не заметить оригинальные и интересные дизайнерские решения: плавные формы и необычные крепления для экрана вместо классических "петель" придают ему футуристический внешний вид. Такой внешний вид был выбран намеренно, чтобы привлечь заинтересованных в технике будущего покупателей. На релизе устройство даже рекламировалось маркетологами как "неотъемлемый инструмент современного делового человека".

В качестве основных возможностей девайса предлагались чтение и отправка электронной почты, работа в сети и оформление документов. Знакомая по полноразмерным компьютерам ОС на борту, поддержка CompactFlash, встроенный модем и сенсорный 9.4-дюймовый экран разрешением 640 на 480 пикс. подкупали потенциальных клиентов, и PV-6000 завоевал определённую популярность в западных странах.

Технические характеристики устройства не были такими же прогрессивными, как его внешний вид: процессор NEC VR4122 с тактовой частотой 133 МГц и 16 МБ оперативной памяти на момент выхода уже казались посредственностью, однако устройство всё ещё могло выполнять большинство повседневных задач. Так или иначе, именно слабые "внутренности" спустя недолгое время погубили интересную наработку. С выходом новых версий рабочего ПО TriPad PV-6000 перестал справляться с базовыми задачами и был забыт даже своими создателями, не получив идейного преемника.

Итоги

В заключение хочется отметить, что рассмотренные нами ретро-ноутбуки сегодня могут быть интересны разве что коллекционерам и людям, интересующимся историей компьютерной техники. Они, конечно, не способны на операции, которые с лёгкостью даются большинству современных компьютеров, зато обладают своим уникальным дизайном и функциональностью, которые способны покорить увлечённых пользователей.

Тем не менее, хочется узнать, как вы относитесь к дизайну и функционалу таких устройств? Хотели бы вы возрождения в рамках современной реализации идей инженеров конца прошлого века? Довелось ли вам пользоваться подобными девайсами? Делитесь в комментариях.