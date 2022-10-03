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С падением криптовалют и снижением цен на видеокарты массовая аудитория стала задаваться очевидным вопросом: как же мне выжать все соки из новенькой RTX 20/30**. Данная статья призвана помочь с поиском ответа, однако не претендует на звание всеохватывающего гайда, а советы, в ней изложенные, могут многим показаться очевидными.

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Так или иначе, цель сегодняшнего материала — помочь добиться максимального качества графики от видеокарт 20 и 30 серии. При этом заранее предполагается, что ваша видеокарта спокойно справится с подобной нагрузкой и будет выдавать стабильные 60 FPS (как минимум), а значит мы не будем зацикливаться на FPS и оптимизации как таковой.

1. DLDSR

Технология динамического суперразрешения (DSR), впервые представленная ещё для карт серии Maxwell, является, наверное, самой старой из актуальных в сегодняшнем списке технологий. Оригинальная DSR 8-летней давности была способна поднимать разрешение рендеринга в игре в 4 раза относительно разрешения вашего дисплея, а затем сжимать размер картинки, сглаживая картинку с помощью специального алгоритма "избыточной выборки".

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В начале этого года "зелёные" внезапно вспомнили о старых наработках и выкатили обновление, добавив в название ещё две буквы. В своём нынешнем состоянии DLDSR способна использовать масштабирование в 2.5 раза и работать на основе нейросети. Функция стала в 2 раза производительнее по сравнению с устаревшим x4-масштабированием без потери качества картинки.

И хотя оригинальная DSR доступна и на видеокартах прошлого поколения, её совершенную версию смогут использовать только обладатели RTX.

2. NVIDIA Freestyle

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Чуть менее очевидным изменением, которое улучшит визуальный опыт в играх, является Freestyle — впервые представленная в 2018 году технологию, позволяющую детально настраивать внешний вид игры в реальном времени с помощью различных фильтров постобработки. Несмотря на общую незначительность такого набора преобразований, и среди этого набора можно найти кое-что интересное, например:

Повышение резкости, позволяющее добиться более четкой картинки без каких-либо затрат;

SSRTGI (глобальное освещение в пространстве экрана), добавляющее рассеянные тени возле объектов, на их границах и под ними, а также внедряющих практически в любую игру простое непрямое освещение;

SSAO (фоновое затенение в пространстве экрана), также внедряющее рассеянные тени, но особенно хорошо показывающее себя на слабо освещенных локациях и в помещениях.

Dynamic DOF (эффект динамической глубины поля), позволяющий применить к сцене размытие в стиле «боке» на основе дистанции до объектов. Фильтр делает картинку более кинематографичной и эстетичной.

3. Моды и изменение файла настроек

К сожалению, далеко не все современные игры поддерживают доступные для обладателей RTX функции в виду желания разработчиков усидеть на двух (а иногда и на трёх) стульях и сделать свое детище максимально доступным для владельцев консолей прошлого поколения и устаревших видеокарт GTX.

В итоге потенциально красивые игры (Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6) не поражают ни дальностью прорисовки, ни высокополигональными моделями. И хотя полностью исправить это в силах только сами разработчики, сделать игру чуть более графически продвинутой могут и сами игроки.

Так, обнаружив в интересующей вас игре серьёзные графические недочёты, первым делом необходимо обратиться к сайту Nexus Mods, где частенько публикуют снимающие ограничения и изменяющие настройки игры (дальность прорисовки, разрешение текстур) моды (например, для вышеупомянутой AC: Valhalla). Не стоит путать подобные модификации с всевозможными решейдами, которые зачастую не только не улучшают общую картинку, но и портят её излишней контрастностью и насыщенностью.

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Если же поиск по профильным сайтам не помог, стоит попробовать изменить config-файл игры самостоятельно. Зачастую разработчики намеренно ограничивают возможности игрока по редактированию настроек графики во внутриигровых параметрах, оставляя такую функцию доступной с помощью изменения соответствующего файла.

4. SweetFX и ENBSeries







Если вам не хватило вышеупомянутых настроек и игра всё ещё не впечатляет вас реалистичной картинкой, можно попробовать прибегнуть к помощи сторонних программ. Такими являются, например, SweetFX (FXAA Post Process Injector) и ENBSeries.

SweetFX по сути предлагает продвинутый набор шейдеров, накладываемых поверх картинки и улучшающих её в целом. Так, например, последняя версия вышеуказанного ПО предлагает:

FXAA и SMAA сглаживание, даже если оно не поддерживается игрой по умолчанию. Помогает избавиться от "лесенок" в старых играх или проектах без поддержки нормального сглаживания;

Фильтр резкости, работающий аналогичным фильтру из Freestyle образом;

Детальную настройку яркости, контрастности, насыщенности изображения, возможность добавить режим виньетки или включить эффект "bloom";

Псевдо-HDR, делающий картинку одинаково детализированной в тёмных и светлых сценах.

ENBSeries, в свою очередь, предлагает ещё более широкий спектр улучшений, позволяя детально настроить:

Сглаживание;

Отражения;

Тени;

Световые эффекты (включая качественный bloom, уровень освещенности на локациях и силу источников света);

Эффект адаптации к свету, который имитирует реакцию глаз (при выходе из темного помещения на освещённое пространство несколько секунд картинка будет очень яркой и наоборот);

Эффект фокусировки взгляда.

5. Ray tracing

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Как бы это ни казалось очевидным, иногда включение трассировки лучшей в поддерживающей данную функцию игре способно существенно изменить весь игровой опыт и восприятие игрового мира. Особенно это заметно на примерах старых игр, в которые была добавлена такая возможность. Один раз запустив Quake 2 RTX, вы точно не захотите возвращаться в оригинальную вторую "кваку". Потенциал новых, тензорных ядер, раскрывается сполна в современных ААА-проектах, таких как Control, Cyberpunk 2077, Metro Exodus.

6. DLSS 2.0

Лучшая из доступных на сегодняшний день графических функций, представленных NVIDIA для карт 20/30/40-й серий — это, бесспорно, DLSS. Deep Learning Super Sampling может быть переведено на русский примерно как "сглаживание с использованием глубокого обучения".

Если говорить простым языком, то используя вычислительные мощности RTX-видеокарт, DLSS снижает изначальное разрешение картинки, улучшает его с помощью нейросетей, подтягивая по качеству, а после выдает детализированную картинку. И хотя изначально с функцией были проблемы, на сегодняшний день DLSS является лучшим способом получить качественную картинку с высоким FPS практически в любой поддерживаемой игре.

Стоит заметить, что однозначно заявлять о том, что графика в играх становится лучше с DLSS 2.0 пока рано. Технология находится в активной разработке, а программисты из NVIDIA готовят новую, третью итерацию. Тем не менее, специалисты из Digital Foundry отметили, что в некоторых аспектах визуальная составляющая Control со включенным DLSS выглядит даже лучше нативной 4К-картинки.

Выводы

Сегодняшний список способов улучшения графики нельзя назвать исчерпывающим: в зависимости от движка, от года выхода игры и от стараний модмейкеров у игроков появляются различные возможности для улучшения и преобразования графики в игровых проектах. Тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что со внедрением в ААА-релизы новых технологий, доступных на RTX-видеокартах, виртуальные миры все ближе приближаются к фотореализму.

А какие вы можете дать ультимативные советы по улучшению графики в играх? Делитесь своими решениями в комментариях!