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Платформеры — один из старейших жанров в игровой индустрии, зародившийся на первых домашних консолях и дошедший до сегодняшних дней без каких-либо кардинальных изменений. Однако сегодня перечень представителей жанра вовсе не ограничивается классическими частями Super Mario и Mega Man, и хотя некоторые разработчики, вроде авторов Shovel Knight, намеренно копируют пиксельную ретро-стилистику проектов с NES/SNES, другие же предпочитают экспериментировать как в игровом, так и в графическом направлениях.

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Результатом одного из таких экспериментов стал поджанр 3D-платформером, первой из игр в котором принято считать Jumping Flash, вышедшую в 1995 году на Playstation 1. С годами 3D-платформеры становились всё популярнее и в настоящее время наиболее уважаемы фанатами компании Nintendo.

В сегодняшней статье хочется вспомнить 10 наиболее увлекательных и показательных представителей рассматриваемого поджанра, которые могут стать для игроков как весёлой прогулкой, так и серьёзным испытанием.

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10. Spyro Reignited Trilogy

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В эпоху восхождения Sony Playstation маленький дракончик Спайро выглядел не менее внушительно, чем суровый воитель Кратос в наши дни. Так же как и Crash Bandicoot, Spyro стал настоящим талисманом для японской компании, во многом обусловив развитие 3D-платформеров в 90-х. Яркие трёхмерные игровые локации, неплохой сюжет, пусть и остающийся по-детски сказочным, обворожительный, а главное необычный протагонист, способный дышать огнём и немножко летать, не могли не удивлять в 1998 году и сделали из франшизы Insomniac любимую целым поколением видеоигровую серию.

Вышедшая не так давно трилогия Spyro Reignited прекрасно адаптировала ретро-платформеры под современные стандарты как визуально, так и геймплейно. Разработчиками из Activizion были с нуля воссозданы локации и модели персонажей, переосмыслены битвы с боссами, которые многих раздражали в оригинальной игре, исправлены многие баги и шероховатости.





Единственное, в чём ремейк действительно уступает оригиналу — это музыкальное сопровождение. Саундтрек к оригинальной игре был написан бывшим членом рок-группы The Police, Стюартом Коуплендом, благодаря чему игра звучала необычно. Приключения фиолетового дракона всегда сопровождала какая-нибудь замысловатая мелодия. К сожалению, саундтрек в Spyro Reignited Trilogy зачем-то сильно изменили, превратив её в жалкое и плоское подобие самой себя. К счастью, оригинальную музыку можно вернуть ползунком в настройках, что мы и рекомендуем сделать!

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9. Jet Set Radio



Выйдя в 2000 году на консоли Sega Dreamcast, Jet Set Radio стала лучшим платформером на устройстве и одной из лучших игр в своём жанре. Невероятно стильная и драйвовая, JSR строилась вокруг двух популярных в то время тем: катания на роликах и граффити. Конечно, ни в одном из выбранных направлений детище Smilebit не было первопроходцем. С точки зрения игрового процесса проект очень напоминает игры серии Tony Hawk, в которых игрок катается на скейте, выполняя различные трюки. Однако на фоне всех похожих тайтлов JSR выделялась и продолжает выделяться шикарным аудиовизуальным дизайном и интуитивно понятным игровым процессом.

Говоря об идее игры, хочется добавить, что JSR является первым проектом, преподносящим стрит-арт как определённую философскую концепцию, пусть и не особо глубокую: рассекая улицы футуристического Токио на роликах, увлечённые идеей подростки используют граффити как форму самовыражения и протеста против власти и преступных синдикатов. Несмотря на это, разработчики сами часто напоминают, что стрит-арт в данном контексте — не просто искусство, но ещё и вандализм, а значит не стоит во всём уподобляться персонажам из любимой видеоигры.

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Тем не менее, игровой процесс Jet Set Radio действительно завораживает. Несмотря на кажущуюся простоту (рисовать граффити на время в разных удалённых точках, до которых нужно добраться за кратчайший срок), все действия служат более серьёзной цели — отбивать городские районы у других группировок, любым доступным способом показывая их представителям, что "вы здесь хозяин". Нередко, нарисовав граффити на слишком оживлённой улице, приходится удирать от представителей власти или агрессивно настроенных хулиганов. Если вы способны понять весь тот драйв, что предлагает Jet Set Radio, и наслаждаться им, то эта игра — для вас.

8. Super Mario Galaxy

Первая, но не последняя игра про усатого водопроводчика в сегодняшнем списке также отличается от большинства типичных представителей поджанра. Будучи одним из наиболее успешных эксклюзивов Nintendo для Wii, Super Mario Galaxy развивает классические концепции игр серии и помещает игроков в непривычную для них обстановку. Каждый из уровней в Galaxy представляет собой небольшую планету, оббежать которую полностью можно менее чем за минуту. Перепрыгивая с одного космического тела на другое, Марио приближается к заветной цели — спасению принцессы Пич, в чём ему помогает новый для серии персонаж — Розалина, космическая принцесса.

Многие называют Super Mario Galaxy и её сиквел лучшими играми в серии, однако с этим трудно согласиться. Механика путешествия по планетам хоть и серьёзно разнообразила игровой процесс, однако не добавила особенной механической глубины в геймплейный процесс. Несмотря на порядочную для игр серии среднюю продолжительность прохождения (около 14,5 часов), Super Mario Galaxy не предлагает оригинальных или сложных битв с боссами или действительно меняющих прохождение способностей, тем не менее оставаясь добротным 3D-платформером, который хочется рекомендовать любому, кто раннее не был знаком с серией.

7. Psychonauts 1&2

Мы уже успели упомянуть лучшие 3D-платформеры среди эксклюзивов Sony, Sega и Nintendo, а значит настало время для того, чтобы рассказать о лучшем представителе поджанра на консолях Microsoft. За разработкой вышедшей в 2005 году Psychonauts непосредственно следил Тим Шейфер, известный многим по Grim Fandango, которому представители Double Fine Productions и Xbox Game Studios дали полную творческую свободу.

В результате плотной работы увлечённой команды разработчиков свет увидел по-настоящему самобытный проект в духе творчества Тима Бёртона. В отличие от игр конкурирующего лагеря, "Психонавты" не пытались подкупить игрока картинкой или сложным закрученным сюжетом. Вместо этого, разработчики предлагали вдоль и поперёк изучить необычные, во-многом карикатурные внутренние миры самых разных персонажей.





Увлекательный геймплей и уместные комедийные вставки делают из Psychonauts одну из лучших игр поколения, идеи которой умело развивает сиквел, вышедший в 2021 году. К сожалению, Psychonauts 2 совсем недавно убрали из продаж в Steam для России, однако это вряд ли сможет остановить всех желающих в стремлении опробовать продолжение полюбившейся игры.





6. Super Mario 64

И снова вспомним о громогласном проекте от "большой N". Вопреки всеобщим убеждениям, вышедшее в 1996 году для Nintendo 64 продолжение культовой франшизы Super Mario вовсе не является первым 3D-платформером. Super Mario 64 является, скорее, первым действительно добротным проектом в поджанре, задавшим планку качества для всех последователей.

Для своего времени Super Mario 64 была настоящим прорывом. Помещаясь на картридже в 64 Мбит (8 Мб), игра предлагала большой открытый для изучения хаб, впечатляющий набор разнообразных просторных уровней и дюжину разных активностей. В зависимости от окружения менялся и спектр возможностей героя — на льду легко поскользнуться, а потому нужно заранее просчитывать прыжки, в тесных же коридорах враги намного опаснее — нужно стараться быть мобильнее. Кроме того, в игре присутствовали различные шапки, наделяющие Марио дополнительными способностями.

К сожалению, версия игры для Nintendo 64 состарилась не очень хорошо — дырки в текстурах, невидимые препятствия и 30 FPS мешают наслаждаться игрой на оригинальном железе. С этим, однако, активно борются энтузиасты: совсем недавно, в апреле этого года, программист под ником Kaze Emanuar изучил каждую функцию и переменную из оригинального кода игры (более 13 тыс. строк), а потом оптимизировал их таким образом, чтобы игра работала в 60 FPS на оригинальной консоли, заодно поправив с десяток багов и глюков, которые пропустили разработчики.





Налучшим способом опробовать культовый 3D-платформер является игра в DS-порт с эксклюзивным контентом вроде мини-игр, новых уровней, а также обновлённых моделей и текстур. Благодаря высокой популярности устройства, эту версию также можно спокойно опробовать на любом современном телефоне, что делает Super Mario 64 самым универсальным lпроектом в сегодняшнем списке.





5. A Hat in Time

Сложно передать, насколько хорошей вышла на первый взгляд простенькая инди-игра A Hat in Time, разработанная датской студией Gears for Breakfast. Невероятно милая и расслабляющая "Шляпа во времени" вышла для ПК в октябре 2017 года, будучи профинансированной практически полностью исключительно через Kickstarter.

Главной героиней выступает Hat Kid — девочка в забавной шляпе, путешествующая по вселенной на своём космическом корабле, которая в виду непредвиденной поломки вынуждена собирать раскиданные по планете песочные часы, служащие топливом для двигателя корабля. В ходе своего путешествия девочка знакомится с новыми персонажами, попадает в различные (зачастую комичные ситуации), а также получает в распоряжение новые шляпы, дающие различные способности (да-да, прямо как в Super Mario 64). Кроме того, проект поддерживает кооператив, а значит на уровнях одновременно могут бегать 2, 5 и даже 10 главных героинь, вместе исследуя красочный мир игры.

Наверное, лучшая составляющая игры — это ощущение исследования. Уровни в игре представлены достаточно просторными открытыми локациями, по которым можно произвольно перемещаться, находя секретные ответвления, а также собирая различные ресурсы и коллекционные предметы. И хотя A Hat In Time не может похвастаться графикой ААА-уровня, она всё же остаётся уникальной игрой, отдающей дань памяти классическим 3D-платформерам и привносящей в жанр что-то новое.

4. Sackboy: A Big Adventure

Спин-офф культовой серии The Little Big Planet стал первым по-настоящему трёхмерным платформером во франшизе (все остальные части были выполнены в 2.5D), чем сильно видоизменил многие игровые механики, считавшиеся классическими. Креативный, внушительный, расслабляющий — эти три определения лучше всего подходят Sackboy: A Big Adventure, и вот почему:

Большой набор разнообразных активностей: тут тебе и сбор коллекционных предметов, и платформинг, и бои с противниками, и музыкальные уровни, словом — "a little something for everyone".

Шикарный дизайн локаций, позволяющий на своей шкуре прочувствовать, какого быть маленьким вязанным человечком в большом (пусть и сказочном) мире.

Потрясающая оригинальная музыка и множество шикарных лицензированных треков — здесь и Дэвид Боуи, и Бритни Спирс, и Depeche Mode, и ещё с десяток других известных на весь мир авторов.

В целом, единственная претензия к игре, которую обоснованно выдвигают критики — слишком малое количество оригинальных, новых идей. Sackboy: A Big Adventure мастерски справляется с использованием уже освоенных как в играх серии, так и в проектах сторонних разработчиках механик, однако не предлагает чего-то нового. Стоит ли корить за это разработчиков, которые решили не слишком экспериментировать с первым 3D-платформером во франшизе? Вопрос этот остаётся открытым, а в рамках разговора об игре нужно лишь уточнить, что Sackboy является эксклюзивом Sony и доступен лишь на консолях Playstation 4 и Playstation 5, причём на последней выглядит в разы лучше.





3. Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Будучи восьмой по счёту игрой в серии Crash Bandicoot и четвёртой в хронологическом порядке, продолжая историю трилогии Crash Bandicoot N. Sane, Crash Bandicoot 4 сочетает в себе лучшие составляющие игр серии и предлагает переосмысление механик маск из Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex. Не вдаваясь в фанбойство, в четвертого "Крэша" попросту очень весело играть, а высокое качество графики сочетается в проекте с разнообразием и качественной проработкой локаций, пусть и в большинстве своём абсолютно линейных и коридорных.

Стоит сказать пару слов и об истории, над которой Vicarious Visions по всей видимости серьёзно постарались, введя новые версии персонажей из альтернативных временных линий и несколько неожиданных сюжетных поворотов. В сравнении с откровенно детским сюжетом оригинальной трилогии, сюжетная линия Crash Bandicoot 4: It’s About Time представляется оригинальной и свежей.





Важным преимуществом Crash Bandicoot 4: It’s About Time является его доступность на всех актуальных платформах, включая Nintendo Switch, где игра чувствует себя даже лучше сборника ремейков Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.





2. Ratchet & Clank: Rift Apart



Как и в случае с Крэшем, Ratchet & Clank: Rift Apart, вышедшая в 2021 году эксклюзивно для Playstation 5, сохраняет традиции серии, но выводит на новый уровень графическое и игромеханическое содержание проекта. Важным отличием Rift Apart от других наименований в нашем топе является тот факт, что игра одновременно сочетает в себе черты 3D-платформера и шутера от третьего лица, динамично чередуя секции, в которых упор сделан на стрельбу по противникам, с чисто платформинговыми сегментами.

И хотя боевая система в Rift Apart не отличается особенной глубиной, управление двумя основными персонажами — ломбаксами по имени Рэтчет и Ривет — реализовано с душой и позволяет наслаждаться игровым процессом каждую минуту игрового процесса — этому помогают уникальные фишки фирменного контроллера Dualsence.





Самым стоящим нововведением критики считают динамическую смену окружения, реализованную в игре с помощью порталов. Благодаря быстрому SSD, Playstation 5 позволяет загружать уровни "на лету", не вырывая игрока из погружения и впечатляя возможностями новой консоли Sony.

1. Super Mario Odyssey

Лучшим 3D-платформером на сегодняшний день не мог быть представитель никакой другой серии. В первый раз запустив Super Mario Odyssey вы скорее всего будете поражены, как хорошо игра работает на железе Nintendo Switch и как приятно реализовано управление персонажем. Среди несомненных преимуществ Super Mario Odyssey — следование вездесущему принципу "easy to learn, hard to master".

И хотя на первый взгляд может показаться, что Odyssey — простая и незамысловатая игра, это впечатление обманчиво. На деле активностей, в которых профессиональный игрок может проявить себя здесь невероятное количество — это и скрытые в картинах, расположенных в труднодоступных местах уровня, дополнительные локации, и коллекционные монетки, и испытания с шариками, и разнообразные мини-игры. Стоит ли говорить, что в "арсенале" у Марио припасен с десяток ситуативных, но чисто платформинговых способностей, вроде Roll Jump или backwards jump, позволяющих как спидраннерам, так и просто мастерам серии показывать всё лучшие и лучшие результаты.

Не обошлось в Odyssey и без нововведений, за большинством из которых стоит новый персонаж, а по-совместительству модная шляпа Марио — Кэппи. Благодаря Кэппи игрок может совершать дополнительные прыжки, захватывать контроль над различными существами на уровнях, осуществлять новые виды атак и делать ещё множество потрясающих вещей.

Super Mario Odyssey потрясает графически, геймплейно, функционально — будучи одним из стартовых эксклюзивов Nintendo Switch, она использует все возможности консоли, от HD Rumble до гироскопического управления. Стоит ли говорить, что в игре предусмотрен ассиметричный кооперативный режим, заставляющий игроков действовать сообща для прохождения уровней?





Итоги

Несмотря на то, что трёхмерные платформеры в целом придерживаются единой схемы, нельзя не констатировать тот факт, что поджанр постепенно отделяется от своего прародителя и становится отдельным направлением в игровой индустрии, всё больше заигрывая с элементами других жанров.

Стоит ли опасаться того, что "чистокровные" 3D-платформеры канут в лету и станут нишевым инди-жанром, как это произошло с сайд-скроллерами и Shoot 'em up-ами? Очень вряд ли. Ежегодно выходит всё больше и больше трёхмерных платформеров, некоторые из которых вытесняют своих устаревших собратьев в топах лучших проектов в поджанре. В любом случае, нам остаётся лишь наблюдать за развитием событий и надеяться, что Nintendo поскорее выпустят Super Mario Odyssey 2 =).